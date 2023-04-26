Сотрудник ГКНБ Баткенского района в нетрезвом состоянии избил милиционера, порвал ему форму и забрал ключи от его милиционера машины. Об этом 26 апреля «Клоопу» сообщили в областной милиции.

По данным правоохранителей, случай произошел 24 апреля. Ночью в 00:15 в районное отделение милиции поступило сообщение о том, что в селе Чек произошел пожар. Чтобы проверить это, на место выехал дежурный.

«Старший лейтенант – бухгалтер управления ГКНБ по Баткенской области и два жителя села Чек в пьяном состоянии, поставив музыку на всю громкость, сидели в машине. Когда дежурный милиционер попросил соблюдать порядок, они проигнорировали законные требования милиции. Сотрудник ГКНБ ударил милиционера, порвал ему форму и закрыв машину [милиционера], забрал ключи», — рассказали в милиции.

На место происшествия выехали сотрудники районной милиции и задержали трех человек. Выяснилось, что все трое были в нетрезвом состоянии, а машину водворили на штрафстоянку.

Пострадавшего дежурного доставили в областную больницу в городе Баткен. Факт зарегистрировали в журнале учета информации милиции, начато следствие. В пресс-службе ГКНБ отказались дать комментарий по этому делу.

Автор: Рустам Турсунбеков