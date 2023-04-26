Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 26 апреля обратилась к властям Кыргызстана с просьбой не снимать Атыр Абдрахматову с должности омбудсмена до истечения срока ее обязанностей.

19 апреля депутаты Жогорку Кенеша не приняли годовой отчет Абдрахматовой о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Некоторые из депутатов призвали выразить Абдрахматовой вотум недоверия и предложили досрочно ее уволить.

«Увольнение омбудсмена Атыр Абдрахматовой станет еще одним тревожным сигналом международному сообществу о том, что Кыргызстан несерьезно относится к своим обязательствам в области прав человека», — сказала исследовательница HRW по Центральной Азии Сынат Султаналиева.

По ее словам, власти должны обеспечить независимость аппарата омбудсмена и создать условия для беспрепятственного выполнения мандата по защите прав человека в Кыргызстане.

«Решение уволить Абдрахматову досрочно напоминает явную месть за ее работу и станет тревожным сигналом о том, что правительство Кыргызстана не выполняет свои международные обязательства в области прав человека», — считает исследовательница HRW.

Правозащитники подчеркивают, что работа Абдрахматовой на посту омбудсмена получила высокую оценку как национальных, так и международных партнеров по правам человека.

Атыр Абдрахматова первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года.

До этого она работала зампредседательницей Центральной избирательной комиссии. Она добровольно сложила свои полномочия члена ЦИК после приведших к смене власти протестов, последовавших после парламентских выборов в октябре 2020 года.

Ранее, в январе 2023 года HRW уже дала оценку состоянию прав человека и свободы слова в Кыргызстане. В своем отчете за 2022 год правозащитники сообщили, что в стране продолжается давление на свободу слова, а также о продолжающемся насилии в отношении женщин, которое не попадает в поле зрения правоохранителей.

В нем они также отметили, что «свобода прессы оказалась под ударом», а также, что в Кыргызстане «вопреки обещаниям уважать права и свободы человека власти Кыргызстана в течение всего года проводили курс на подавление критических голосов и гражданского общества».