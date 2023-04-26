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Активисты из организации «Каршылык» 26 апреля сообщили, что их сторонницу задержала милиция в Бишкеке. По информации активистов, это может быть связано с предстоящим первомайским пикетом, который ранее анонсировала организация.

«Наша молодая оппозиционная организация “Каршылык” анонсировали пикет на 1 мая. В качестве основных требований поднятие зарплат в стране и искоренение домогательств с рабочих и учебных мест. Именно в связи с этим на сторонницу организации идёт давление со стороны властей», — заявили в организации.

По данным «Каршылык», активистку доставили в УВД Первомайского района столицы, но по какому именно факту в милиции не сообщили.

Позже в УВД сообщили «Клоопу», что девушку отпустили после того, как она оставила объяснительную. В милиции уточнили, что ее задержали по факту зарегистрированному в журнале учета информации.

«Гражданка М. Т. была доставлена в УВД в рамках доследственной проверки зарегистрированного материала в ЖУИ УВД Первомайского района, где у нее была отобрана объяснительная и после отпущена», — сообщили в УВД.

Мирный митинг «Каршылык» планируют провести в Бишкеке 1 мая в 14:00 в сквере борцам революции на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова.

Активисты анонсировали пикет несмотря на то, что 3 апреля Первомайский районный суд Бишкека в очередной раз продлил запрет на проведение митингов в центре столицы. При этом запрет суда не распространяется на государственные и муниципальные официальные мероприятия.