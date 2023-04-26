В Бишкеке ряд школ и вузов снова получили сообщения о заложенной бомбе. Администрацию учебных заведений и всех учащих эвакуировали, здания оцепили.

Фото: ГУВД Бишкека

Издание 24.kg ссылаясь на собственные источники сообщило, что всего в Бишкеке оцепили как минимум 28 образовательных учреждений. Это школы № 61, 6, 19, 51, 52, 33, 4, 67, 65, 85, 63, 62, 90, 59, 58, 9, 27, 17, 33, 8, Oxford International School, QSI International School of Bishkek, а также учебно-воспитательный комплекс «Рефал».

В ГУВД Бишкека «Клоопу» сказали, что сообщения о бомбе поступили также в Кыргызский национальный университет, лицей №98, главный корпус и инновационный колледж АУЦА, а также главный корпус Бишкекского государственного университета.

Это уже как минимум третий случай за апрель, когда в учебные заведения Бишкека поступают сообщения о бомбе. Вот как выглядит одно из них:

Это письмо опубликовала сегодня, 26 апреля, правозащитница Назгуль Турдубекова. На своей странице в Facebook она задалась вопросом, почему правоохранительные до сих пор не могут вычислить авторов этих ложных сообщений.

«Школы снова эвакуируют. Что происходит? Почему правоохранительным органам сложно найти IP-адрес? Дети и родители живут постоянно в угнетенном состоянии. Где информационная безопасность? Уважаемые Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев и Эрбол Султанбаев, прошу защитить детей», — пишет правозащитница.

Замглавы ГКНБ Айбек Шаменов, комментируя массовые сообщения о бомбе, ранее сказал, что владельцев почт, с которых отправлялись сообщения не могут найти из-за того, что они зарегистрированы на территории Украины и России.

Согласно Уголовному кодексу, заведомо ложное сообщение о теракте наказывается исправительными работами на срок от одного до трех лет или штрафом от 50 тысяч до 100 тысяч сомов, или лишением свободы на срок до пяти лет.

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