В ГУВД Бишкека сообщили, что утром 20 апреля из-за анонимных сообщений о бомбе были эвакуированы ученики и учителя девяти столичных школ.

По данным ГУВД Бишкека, 20 апреля примерно в 07:29 часов утра в милицию поступила информация о том, что на электронную почту школы-гимназии №33 пришло сообщение о якобы заложенной бомбе. На место выехали милиционеры, которые оцепили территорию и эвакуировали учеников и администрацию школы.

Кроме этого, аналогичные сообщения поступили в другие школы: № 64, 52, 67, 62 32, Bishkek International School, «Оксфорд» и «Сейтек». На местах работают сотрудники милиции.

Ранее, 18 апреля подобные сообщения о бомбе поступили в школы №67, 90, 63, 51, 17 и частные школы «Интеллект», «Тенсай», «Звездочка», колледж АУЦА, юридический факультет КРСУ и КГТУ. По данным ГКНБ, сообщения о заложенной бомбе поступили на электронную почту 52 учреждений. Все они оказались ложными.

Замглавы ГКНБ Айбек Шаменов, комментируя эти массовые сообщения о бомбе, сказал, что владельцев почт, с которых отправлялись сообщения не могут найти из-за того, что они зарегистрированы на территории Украины и России.

Фото на главной: Kaktus.media.