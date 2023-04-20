Футболист Дэниель Тэго родился в Гане на западе Африки.

В 2007 году он переехал в Кыргызстан, чтобы играть в составе клуба «Дордой». Позже Тэго получил местное гражданство и стал играть за сборную Кыргызстана.

«[Футбольный клуб] “Дордой” купил мне билет, и я приехал. Когда я приехал, я не планировал оставаться в Кыргызстане. Не знаю, как так получилось. Но я взял [звание] “лучшего игрока сезона” в 2009 году, и с тех пор все началось», — сказал футболист.

Сейчас Тэго тренирует детей в селе Ленинское, где он живет со своей семьей. Тэго мечтает вырастить из детей будущих чемпионов футбола.

«Я вижу детей с талантом. Но если они не будут тренироваться, они не выживут [на поле]. Теперь у нас больше прогресса. Раньше мы не могли контролировать 1-2-3-4 передачи. Они только играли в мяч и бегали. Теперь я вижу, что они стараются. Я так счастлив за это», — говорит Тэго.