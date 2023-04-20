Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 19 апреля провел ифтар в своем родном селе Барпы в Джалал-Абадской области. В сюжете телеканала Region TV говорится, что на ифтар пришли около пяти тысяч человек.

Один из граждан, пришедших на ифтар, говорит журналистам телеканала, что Ташиев проводит ифтар каждый год и он на них приходит уже 20 лет.

Сам Ташиев на ифтаре поздравил пришедших с наступающим праздником Орозо айт и передал привет от президента Садыра Жапарова.