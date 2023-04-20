Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 19 апреля провел ифтар в своем родном селе Барпы в Джалал-Абадской области. В сюжете телеканала Region TV говорится, что на ифтар пришли около пяти тысяч человек.
Один из граждан, пришедших на ифтар, говорит журналистам телеканала, что Ташиев проводит ифтар каждый год и он на них приходит уже 20 лет.
Сам Ташиев на ифтаре поздравил пришедших с наступающим праздником Орозо айт и передал привет от президента Садыра Жапарова.
Ранее подобные ифтары в Джалал-Абадской области провели и от имени президента Садыра Жапарова.
Сколько средств потрачено на проведение этих ифтаров неизвестно. Пресс-служба администрации президента не сообщала о проведении этих мероприятий. Однако по словам пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева, ифтары провели во всех областях. Он отметил, что они проводятся ежегодно.
При этом президент не раз призывал чиновников не заниматься расточительством. Вдобавок издал указ «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике», целью которого является «предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе».