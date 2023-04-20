Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев считает, что в Кыргызстане нет никаких ограничений свободы слова. Об этом он заявил информагентству «Кабар». Так Султанбаев прокомментировал слова омбудсмена Атыр Абдрахматовой о том, что в Кыргызстане неудовлетворительная ситуация с правами человека.

Султанбаев отметил, что в стране «каждый выражает свое мнение как хочет», а столичный сквер имени Максима Горького «стал площадкой для митингов».

«Там митинги проводятся в любое время, и участники свободно высказываются, выходят в прямой эфир. Их слова распространяют журналисты и блогеры. У нас нет никаких притеснений к свободе слова», — сказал он.

Высказался пресс-секретарь президента и про работу Абдрахматовой.

«Омбудсмен защищает тех, кто хотел дестабилизировать ситуацию в стране. Наверное, поэтому она видит положение таким. За ней не наблюдалось, чтобы она так же защищала права простых граждан», — отметил он.

Очевидно говоря про тех, «кто хотел дестабилизировать ситуацию в стране» пресс-секретарь президента подразумевает фигурантов Кемпир-Абадского дела. Их обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков. Сами арестованные не признают своей вины и говорят о давлении. Абдрахматова после задержания фигурантов Кемпир-Абадского дела призывала власти страны перестать запугивать активистов и журналистов, а также высказывала беспокойство о состоянии здоровья задержанных.

Также Султанбаев сказал, что те, кто «очерняет людей без должных доводов и хочет посеять в стране раздор должны нести ответственность».

«Это же неправильно называть притеснением то, что лица, чью репутацию они очерняют, подают на них в суд. Это же неправильно называть притеснением то, что лица, чью репутацию они очерняют, подают на них в суд. Прежде чем очернять кого-то, нужно же собрать достоверную информацию, которая станет неопровержимым доказательством в случае, если дело дойдет до суда. Если сказанное кем-то является обоснованным и, несмотря на это, он привлекается к ответственности, то в таком случае можно говорить, что оказывается давление на свободу слова», — считает он.

Про работу Атыр Абдрахматовой пресс-секретарь президента высказался на фоне того, что парламент не принял к сведению ежегодный доклад омбудсмена «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике в 2022 году». Один из депутатов фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Кундузбек Сулайманов предложил выказать недоверие Атыр Абдрахматовой.

Свобода слова в Кыргызстане

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

Ярчайшие примеры тому — выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, блокировка сайта радио «Азаттык» и процесс его закрытия, а также регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы.

Однако власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.