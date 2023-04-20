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Днем 20 апреля автобус с детьми перевернулся на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». По предварительной информации, в больницу поступили 18 детей, четверо из которых в реанимации.

По словам главврача Детской клинической больницы №3 Акылбека Маманова, из четверых детей в реанимации, один находится в крайне тяжелом состоянии.