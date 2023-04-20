Новость будет обновляться
Днем 20 апреля автобус с детьми перевернулся на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». По предварительной информации, в больницу поступили 18 детей, четверо из которых в реанимации.
По словам главврача Детской клинической больницы №3 Акылбека Маманова, из четверых детей в реанимации, один находится в крайне тяжелом состоянии.
Информагентство «Кабар» со ссылкой на ГУОБДД пишет, что днем 20 апреля на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» столкнулись школьный автобус с микроавтобусом GoBus.
Сейчас милиция устанавливает причины ДТП.