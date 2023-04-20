После акции протеста учащихся школы гимназии-интерната №1 в Бишкеке учителей всем составом освободили от работы. Об этом 18 апреля сообщил зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Байсалов отметил, что «даже если ставится стопроцентно правильный вопрос или проблема, нельзя позволять детям становиться дешевым инструментом».

«Педагогический состав полностью, на сто процентов освобожден от работы. Мы до этого думали распределить их [учителей] по другим школам, обеспечить другой работой, но после этого […], конечно, сложилась непростая ситуация. Из нового состава педагогов детям не будет никакого вреда. Школа полностью останется [такой же]», — сказал Байсалов.

Также Байсалов добавил, что «дело учителей, которые позволили детям участвовать в акции протеста рассмотрят правоохранительные органы и если в их действиях будет выявлен состав преступления, то сотрудников привлекут к ответственности».

Слова Байсалова подтвердила начальница управления образования Бишкека Айнура Арстамбекова и отметила, что школа продолжает работать в штатном режиме, назначены новые учителя.

По словам Арстамбековой, примерно 40 учителей освободили от занимаемой должности, но некоторые педагоги ушли по собственному желанию еще до произошедшего.

Митинг учеников

В гимназии-интернате №1 в Бишкеке 17 апреля ученики и учителя провели митинг. Они вышли против реорганизации школы и нового директора образовательного учреждения.

Митинг с участием школьников вызвал общественный резонанс в сети.