Глава Кабмина Акылбек Жапаров «подверг жесткой критике» митинг в столичной гимназии-интернате №1, в котором участвовали и ученики. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Жапаров 18 апреля провел совещание по актуальным вопросам системы образования, на котором и высказал свое недовольство. В совещании принимали участие замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, министр образования Каныбек Иманалиев и мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров.

«Глава Кабмина подверг жесткой критике события, произошедшие в столичной гимназии-интернате №1, вызвавшие общественный резонанс и отметил недопустимость вовлечения и использования школьников в конфликтных ситуациях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кабмина добавили, что по итогам совещания Жапаров дал ряд поручений, но не пояснил каких.

В гимназии-интернате №1 в Бишкеке 17 апреля ученики и учителя провели митинг. Они вышли против реорганизации школы и нового директора образовательного учреждения.

Митинг с участием школьников вызвал общественный резонанс в сети.