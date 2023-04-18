Глава Кабмина Акылбек Жапаров «подверг жесткой критике» митинг в столичной гимназии-интернате №1, в котором участвовали и ученики. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Жапаров 18 апреля провел совещание по актуальным вопросам системы образования, на котором и высказал свое недовольство. В совещании принимали участие замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, министр образования Каныбек Иманалиев и мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров.
«Глава Кабмина подверг жесткой критике события, произошедшие в столичной гимназии-интернате №1, вызвавшие общественный резонанс и отметил недопустимость вовлечения и использования школьников в конфликтных ситуациях», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кабмина добавили, что по итогам совещания Жапаров дал ряд поручений, но не пояснил каких.
В гимназии-интернате №1 в Бишкеке 17 апреля ученики и учителя провели митинг. Они вышли против реорганизации школы и нового директора образовательного учреждения.
Митинг с участием школьников вызвал общественный резонанс в сети.
В мэрии, комментируя митинг, подтвердили, что гимназию-интернат №1 хотят присоединить к средней школе-интернат №71 и переименовать учреждение в «Бишкекскую школу-комплекс им. Тоголока Молдо».
Однако, как говорят в муниципалитете, решение о реорганизации принял после обращения от педагогического коллектива, прокуратуры Бишкека и депутатов Бишкекского горкенеша о нарушениях в работе гимназии-интерната. В то же время в мэрии отметили, что с учителями гимназии ранее провели разъяснительную работу и предложили им другое место работы в школах Бишкека.