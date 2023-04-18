Первомайский райсуд Бишкека 18 апреля признал виновным журналиста Семетея Талас уулу в распространении экстремистских материалов. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но освободил от наказания, назначив пробационный надзор сроком на один год.

Сам журналист в интервью изданию 24.kg сказал, что пока не знает будет ли обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

В феврале 2022 года Семетея Талас уулу допросили в ГКНБ. Тогда в спецслужбе сообщили, что его подозревают в распространении экстремистских материалов.

При этом сам Талас уулу уже после допроса сказал журналистам, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля из-за одного из постов на его Фейсбук-странице на религиозную тему.

1 ноября журналиста задержали сотрудники ГКНБ. Сообщалось, что Талас уулу задержали по делу о распространении экстремистских материалов. Уже 3 ноября его отпустили под домашний арест.

Семетей Талас уулу известен в качестве независимого журналиста, который пишет на тему криминала и коррупции.