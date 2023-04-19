В Кыргызстане перевозчики жалуются, что Гостаможенная служба якобы лоббирует интересы лишь одной компании «Милан», которая фактически превратилась в монополиста на рынке транспортных услуг. Об этом сообщил адвокат компаний, которые занимаются грузоперевозками в сфере легкой промышленности Шердор Абдыкапаров на своей странице в Instagram.

«Частные предприниматели платят [госпошлину] за одну тонну товара $350, а частная фирма “Милан” – $200-$250. […] [Депутат] Шайлообек Атазов говорит, что сам основатель фирмы Рахимжан Саттаров – гражданин Казахстана. Он отсидел в Казахстане четыре года за контрабанду», – рассказал адвокат.

На сайте компании «Милан» говорится, что фирма является «единственной компанией в Кыргызстане, обладающей статусом уполномоченного экономического оператора (УЭО) и рядом преимуществ на рынке международных грузоперевозок в ЕАЭС».

Для получения этого статуса у компании должна быть необходимая сумма – 1 млн евро. Статус разрешает компании оплачивать таможенные сборы не сразу, а в течение 40 дней после ввоза товара.

Абдыкапаров считает, что фирма злоупотребляет этим статусом.

«За 1 млн евро вы получаете статус УЭО, который присуждается официально. И тогда, завозя товары из Китая или России, вы можете доставлять их на свой склад, не оплачивая таможенные сборы. Груз никто не проверяет, а документы можно оформить и позже. А потому, какой бы это товар ни был, вы можете потом написать, что завезли, к примеру, обычные спички. Другие [компании] получить этот статус не могут», – сказал он.

11 апреля грузоперевозчики провели акцию протеста у здания Гостаможни в Бишкеке. Митингующие обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Они потребовали прозрачности и справедливости в сфере грузоперевозок.

«Пусть таможня не лоббирует интересы одной фирмы, а работает во благо страны. Из-за интересов одной фирмы, сколько фирм, добросовестных предпринимателей уничтожают. Соответственно, много людей остаются без работы. Вопрос в том, что эта фирма наносит колоссальный ущерб государству. Пусть закон работает для всех одинаково, пусть деньги поступают в бюджет страны, а не в левый карман», – сказали они.

По их словам, из-за интересов одной фирмы, другим компаниям создают искусственные барьеры.

«[…] Экономический оператор – это простыми словами легализация коррупции и контрабанды. [Наше] требование, чтобы для всех грузоперевозчиков были одинаковые тарифы и законы», – отметили они.

Представитель компании «Милан» Сулейман Саттаров озвученные претензии полностью отверг. По его словам, их компания работает в сфере логистики уже 20 лет в рамках закона.

«Вы можете запросить наши декларации в таможне и уточнить, в каком размере мы оплачиваем таможенные сборы. Если посчитаете [то увидите, что] там нет цифр, о которых они говорят. Этот статус мы получили семь лет назад. Его выдают в ЕАЭС тем, кто работает в рамках закона и платит налоги. И мы единственная [в Кыргызстане] компания, у которой есть этот статус», – отметил он.

Саттаров рассказал, что по статусу у них в банке в качестве залога для таможни лежит 1 млн евро, поэтому у них есть право завозить товары без уплаты таможенных платежей с отсрочкой на 10 дней.

«За этот период можно продать товар, получить деньги и выплатить таможенные сборы. Вот почему другие компании выражают свое недовольство. Но ведь действуем мы в рамках закона. Пусть и другие компании пытаются получить этот статус. Эта гарантийная сумма для Гостаможни замораживается, чтобы была уверенность, что “не сбегут, не уплатив таможенные пошлины”», – рассказал он.

Саттаров также отверг обвинения в том, что компания занимается контрабандой.

Ранее вопрос о компании «Милан» поднимали в Жогорку Кенеше депутаты Шайлообек Атазов и Улан Бакасов. Они призывали правоохранительные органы провести расследование по этому поводу.