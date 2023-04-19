На заседании парламента 18 апреля замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что по факту отравления школьников духами в Оше назначена экспертиза и ведется следствие.

«Оказывается [духи] купили на базаре. Сейчас продолжается следствие по выяснению откуда эти духи поступают в Кыргызстан, с каких стран, каким образом, какие в составе есть вредные вещества», — сообщил Абдиев.

Абдиев добавил, что по окончанию следствия будет дана дополнительная информация.

Отравление духами

14 апреля три ученика 6-класса школы-гимназии №8 в городе Ош отравились духами и попали в больницу. Тогда директриса школы Зульфия Кадырова предположила, что ученики «отравились своими духами, играясь и брызгая в классе».

Одного из учеников положили в реанимационное отделение, двое других после лечения в больнице выписались домой.

Аналогичный случай был зафиксирован 29 марта в средней школе №101 имени Кумара Момбекова в Кара-Сууйском районе Ошской области. Тогда духами отравились 18 учеников 6-класса и были под наблюдением врачей. Милиция назначила экспертизу для выяснения подробностей.