Два кыргызстанских банка оказали спонсорскую помощь Фонду президента. Об этом Садыр Жапаров рассказал в интервью госинформагентству «Кабар».

По его словам, есть два президентских фонда, один формируется за счет бюджетных средств и используется для государственных проектов, таких как школы, детсады или военное снаряжение. Второй фонд формируется за счет спонсоров.

«Фондом из спонсорских средств я распоряжаюсь по своему усмотрению. Недавно Жумабек Салымбеков от имени банка “Бай-Тушум” оказал спонсорство на 50 млн сомов. На эти средства я начал ремонт дорог в Нарыне. Вчера [бизнесмен] Сергей Ибрагимов от имени “Бакай Банка” выделил 100 млн сомов», — рассказал Жапаров.

Ибрагимов не первый раз добровольно перечисляет такую сумму государству. В мае 2021 года ГКНБ сообщал о том, что он перевел в госказну 100 млн сомов.

Жапаров в своем интервью сказал, что существовании двух президентских фондов, однако согласно закону, есть только один Фонд президента и его источниками являются:

бюджетные средства не более 1% от утвержденных расходов республиканского бюджета (без учета суммы Фонда президента);

средства, возмещаемые по коррупционным делам;

иные источники, не запрещенные законодательством.

В законе также прописано куда могут быть направлены средства из Фонда, при этом решение о направлении средств может принять только президент.

Согласно данным из открытых источников и информации пресс-службы президента, Садыр Жапаров в 2022 году потратил деньги на футбол, оказал помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и ветеранам ВОВ.

В 2022 году Фонд президента получил рекордную сумму из республиканского бюджета — 2 млрд 80 млн сомов. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в Министерстве финансов.

Дело в том, что ранее в законе было прописано, что размер Фонда президента составляет не более 0,02% от утвержденных расходов республиканского бюджета.

В декабре 2021 года, депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша приняли поправки в Бюджетный кодекс и увеличил размер Фонда президента. Теперь из бюджетных средств могут поступить уже не более 1% от утвержденных расходов республиканского бюджета.