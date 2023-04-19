Ряд сел и один район Кыргызстана переименуют. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Закон был принят Жогорку Кенешем 22 февраля.

Таким образом:

– Кош-Добонский айылный аймак Кочкорского района Нарынской области переименован в Ормон-Ханский айылный аймак – в честь кыргызского политического деятеля середины 19-го века Ниязбек уулу Ормон хана;

– село Борбаш Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области переименовано в село Кайрагач;

– Кара-Бууринский район Таласской области переименован в Айтматовский район – в честь классика кыргызской литературы Чынгыза Айтматова;

– село Чымгент Кара-Бууринского района Таласской области будет называться селом Чолпонбай – в честь героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.

Инициатор этого законопроекта — Кабмин. Там отмечают, что переименования населенных пунктов проводятся, чтобы «увековечить память видных исторических личностей, оставивших неиссякаемый след в истории кыргызского народа», и они направлены на «укрепление национальной идеологии и развития патриотизма».

По данным СМИ, на все это потребуется более 8 млн сомов. Финансирование будет за счет местного бюджета, а также тех, кто инициировал переименования, то есть за счет Кабмина.

Это не первый раз, когда власти переименовывают населенные пункты страны за последнее время. В начале 2023 года переименовали три айылных округа и десять сел Баткенской области.