Артистка кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева Асланайым Аширалиева 10 апреля показала в каких условиях живут животные в цирке. По её словам, за животными не ухаживают, они всё время голодные и живут в грязи. Директор цирка Фархад Бекманбетов 14 апреля опроверг «Клоопу» эту информацию. Он заявил, что о животных заботятся должным образом, а Аширова — просто провокаторка.

«Вечно голодные и грязные животные»

Артистка и каскадерка кыргызского государственного цирка Асланайым Аширова 10 апреля опубликовала в соцсетях видео двух верблюдов, роящихся в мусорном баке. По ее словам, «за несколько дней до прихода министра культуры [чтобы ознакомиться с состоянием цирка], дирекция сразу приобрела животных, начала белить и красить спортивный зал».

«Но мы все понимали, что это всё было для показухи перед Министром культуры. Лично я знала, что за животными смотреть не будут. И вот результат — как вы видите на видео животные неухоженные, вечно голодные, грязные, немытые, иногда едят с мусорных баков. Потому что полуголодные бегают по двору и рыскают в поиске еды», — написала Аширова.

Аширова отметила, что по внутреннему двору животные всегда бегают без присмотра и могут напасть на прохожего сотрудника или артиста. Кроме того, артистка добавила, что директор назначил своего приближённого, «у которого нету никакого образования», дрессировщиком этих животных.

«Он не приходит на работу, часто бывает в алкогольном опьянении. Животные просто мучаются в цирке. Я уже не говорю об ужасном отношении самого директора к артистам и сотрудникам цирка. Вот уровень Кыргызского цирка!» — написала она.

Кроме того, Аширова рассказала, что до этого в цирке содержали частных жеребцов для кок бору, которые принадлежали директору цирка.

«Цирк превратили в коммерцию»

Бывшая художественная руководительница цирка, гимнастка и лучница Аида Акматова тоже рассказала «Клоопу», что животные в цирке страдают от недостатка должного ухода.

Гимнастка и лучница Аида Акматова. Фото с инстаграм-страницы Ахматовой.

«Отвечают все время, что животные “линяют”, но они ведь не будут линять, как будто чем-то больны. […] Нельзя держать на свободе животных, которых еще не обучили технике безопасности. Там есть мусорные баки, они оттуда едят мусор, а что если что-то съедят и умрут? Мне очень жалко этих верблюдов», — сказала Акматова.

Также она отметила, что животных нужно обучать пока они еще маленькие. Но так как «тренер, который за ними смотрит не имеет опыта, животные во время обучения номера, могут не выдержать и умереть».

«Смотря на все это у нас болит сердце, тревожимся. Любое дело выполняется поэтапно. А у нас – каша. Только когда говорят, что приедет министр, начинают бегать, приобретают верблюдов, убираются, красят. Было бы хорошо, если [власти] обратили внимание на наше руководство и решили наши проблемы. Человек, который не болеет за цирк и артистов никогда не сможет работать здесь. Цирк превратили в коммерцию», — резюмировала артистка.

Что сказал директор?

Сам директор госцирка Фархад Бекманбетов 14 апреля опроверг «Клоопу» информацию о том, что животные остались без присмотра и голодают. Он отметил, что «по инициативе артистов цирка в ближайшее время закупят двух верблюдов, двух детенышей яка, пони и обезьяну на 580 тысяч сомов».

Директор госцирка Фархад Бекманбетов.

Бекманбетов добавил, что животных «кормят по мерке и они находятся под контролем ветеринарного доктора».

«А по тому, что рассказывает [Асланайым] Аширова в интернете, так сейчас весна, после зимы они (животные) линяют, скоро их осмотрят ветеринары. Оказывается, таковы [законы] природы, сейчас линяют и поэтому они не выступают в номерах. А остальные лошади, детеныши яков, пони прекрасно работают», — сказал Бекманбетов.

Директор цирка заверил, что «животных выпускают во двор цирка, пока убирают место их содержания [сарай] и пока оно не высохнет, туда не пропускают детей». Комментируя видео, распространенное в соцсетях, директор добавил, что Аширова просто «провокаторка».

«Нельзя их (животных) все время держать в одном месте […] Конечно, если их провоцировать, то животные могут и напасть. Но делать специально фотки, а потом их выкладывать, тем самым провоцировать — эта девочка (Асланайым Аширова) очень хорошо умеет делать. Сама она за четыре года не показала ни одного номера, таких провокаторов много, если обращать на каждого внимания, то мы перестанем работать. В каждом коллективе бывают такие бездельники, паразиты, что поделаешь», — сказал он.

Бекмамбетов назвал информацию о содержании в цирке своих лошадей для кок бору ложью и клеветой. По его словам, в государственном цирке «проделывается много работы», но об этом не обязательно сообщать в социальных сетях.

«Прошло уже 50 лет с момента основания кыргызского цирка, с тех пор здесь не делали капитальный ремонт. Для этих целей нужно от государства порядка 250 млн сомов. Сейчас в бюджете нет денег, в прошлом году, слава Богу, мы подняли зарплаты [сотрудникам]. Теперь будет хорошо, если выделят деньги на ремонт», — рассказал директор цирка.

«Свободу животным»

На фоне обсуждения кыргызского цирка 12 апреля депутат Жанар Акаев предложил «закрыть зоопарки в Кыргызстане и запретить участие этих животных в представлениях цирка».

Он сказал о необходимости освобождения животных, которых содержат в зоопарках Каракола и Оша, на их естественную природную среду обитания.

«[Зоопарк] — тюрьма, оскорбление, насилие. Почему мы должны их держать [в клетке]? Сейчас в 45 странах закрыли зоопарки, закрываются и передвижные цирки. […] Там нет признаков гуманности. Всех животных нужно выпустить на свободу», — заявил парламентарий.

По итогам обсуждения, парламент отклонил этот проект в связи с его неактуальностью.

Конфликты вокруг кыргызского цирка

Кыргызский государственный цирк. Фото: open.kg

Разногласия между сотрудниками цирка и его директором случались до этого тоже.

20 декабря 2018 года в министерстве культуры сняли с должности бывшего директора цирка Кубанычбека Исанаева. Причиной стали жалобы и заявления работников цирка на имя руководства и то, что Генеральная прокуратура вместе со Счетной палатой выявили «множество нарушений».

Тогда свои кандидатуры на должность директора выдвинули гимнастка Аида Акматова, народный балетмейстер Зарылбек Молдобакиров и Светлана [Асланайым] Аширова. Позже список пополнил Фархад Бекмамбетов.

Сторонники Аиды Акматовой 21 января вышли на митинг к Белому дому. Тогда артисты потребовали от властей, чтобы гимнастку назначили на должность директора. Но кандидатуру Акматовой поддержали не все артисты.

Кыргызский цирк был основан в 1962 году, а его здание в Бишкеке было дано на пользование в 1976 году. В нем работают порядка 130 человек, почти 40 из которых – это творческий коллектив цирка.

Автор: Бакай Алмаз

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