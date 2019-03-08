Слоны, Никулин и жонглирование камнями. История кыргызского циркового артиста с 50-летним стажем

Вечереет. В просторном зале детской цирковой студии на фоне детских криков играет музыка. Гимнастки отрабатывают упражнение с обручами. Вдруг, громче музыки звучит голос: «Ты — надежда! На тебя вся страна смотрит!» Пожилой тренер кричит это одной из своих учениц, пытаясь внушить ей те чувства, которые сам ощущал сотни раз на арене цирка.

Он родился в Таласе, вырос на цирковой арене и объездил 56 стран мира. Представляется он как Анарбек Тагайматович Айталиев, выговаривая каждое слово со всем нам знакомой учительской интонацией, но все зовут его просто — Анарбек байке.

Жизнь в маленьком кабинете

Анарбек проработал в цирке большую часть своей жизни, не считая детства в Таласе и нескольких лет пребывания разнорабочим. Но он их и не считает — вспоминать о тех годах не любит. Сейчас Анарбеку 66 лет. По трудовой книжке он все еще действующий артист Кыргызского Государственного цирка, но на самом деле уже давно не выступает — тренирует детей в цирковой студии.

Найти студию достаточно сложно: объявлений нет, геолокации тоже. Когда-то над эстакадой цирка висела деревянная вывеска «Цирковая студия: акробатика, гимнастика, жонгляж». Сейчас же она грустно гниет в гараже цирка: грязная, облезлая, с выцветшими буквами.

Большинство рабочих помещений находится в самом здании цирка, но тренировочный зал студии расположен в отдельной пристройке. Там находится и кабинет тренеров.

Напротив входной двери кабинета висит флаг Кыргызстана. За столом сидит руководительница детской цирковой студии — Оксана Федоровна, подруга и коллега Анарбека. Она пристально смотрит в ноутбук. На столе стоит пепельница с окурками тонких сигарет.

На шкафу висит самодельный тряпичный органайзер. В нем: отвертки, плоскогубцы и другие инструменты, а рядом с ними висит почерневшая медаль, посвященная 50-летию Кыргызского цирка, значок «Circo internazionale città di Roma» (Международный цирковой город Рим) и картонная мультяшная медаль «Самому талантливому артисту».

В этом маленьком кабинете бурлит жизнь: Анарбек обсуждает планы тренировок с Оксаной Федоровной, в комнату периодически заглядывают дети, здороваются и убегают в зал, приходят родители, и теплыми «Как ваши дела? Как ваше здоровье?» начинают разговор с тренерами. Но в перерывах между тренировками, за чашками крепкого кофе без сливок, Анарбек и Оксана Федоровна смеются, грустят и просто вспоминают молодость.