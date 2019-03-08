Как прошел Мирный марш 8 марта. Фоторепортаж

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Редакция
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Арсений Мамашев / Kloop.kg

В Бишкеке прошел женский марш в честь 8 марта. В нем приняли участие не только феминистки и активисты, но и просто неравнодушные граждане, которых волнуют проблемы насилия в отношении женщин и гендерного неравенства.

Несмотря на то, что накануне марша власти города пытались его отменить, а представители движения «Кырк Чоро» — и вовсе планировали сорвать, на шествие вышло порядка 150 людей. Фотокорреспондент «Клоопа» Арсений Мамашев запечатлел то, что происходило во время марша и тех, кто на него пришел.

Марширующие прошли от кинотеатра «Россия» до памятника Борцам Революции. Арсений Мамашев / Kloop.kg
Активистки из Казахстана приехали на женский марш в Бишкек, потому что, по их словам, дома проводить марш им запретили власти. Арсений Мамашев / Kloop.kg
Участники митинга возле памятнику Курманжан Датки. Арсений Мамашев / Kloop.kg
Марширующих сопровождали представители милиции и частные охранники. Арсений Мамашев / Kloop.kg
Надпись на плакате: «О, мужчина (перечеркнуто) девушка!». Арсений Мамашев / Kloop.kg
Надпись на плакате: «Что люди подумают?». Арсений Мамашев / Kloop.kg
По сравнению с предыдущими годами, было намного больше милиционеров, которые должны были обеспечивать безопасность участников марша. Арсений Мамашев / Kloop.kg
Надпись на плакате: «Я поддерживаю су*ек». Арсений Мамашев / Kloop.kg
Участники марша проходят по площади «Ала-Тоо». Арсений Мамашев / Kloop.kg
Надпись на плакате «Долой патриархат». Арсений Мамашев / Kloop.kg
Надпись на плакате слева «Готовьтесь — женщины наступают!». Арсений Мамашев / Kloop.kg

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