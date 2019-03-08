Как прошел Мирный марш 8 марта. Фоторепортаж

В Бишкеке прошел женский марш в честь 8 марта. В нем приняли участие не только феминистки и активисты, но и просто неравнодушные граждане, которых волнуют проблемы насилия в отношении женщин и гендерного неравенства.

Несмотря на то, что накануне марша власти города пытались его отменить, а представители движения «Кырк Чоро» — и вовсе планировали сорвать, на шествие вышло порядка 150 людей. Фотокорреспондент «Клоопа» Арсений Мамашев запечатлел то, что происходило во время марша и тех, кто на него пришел.