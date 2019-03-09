В начале февраля с политика Бекболота Талгарбекова, лидера движения «Народный парламент», сняли обвинения в захвате власти, но на нем оставалось другое обвинение — в «разжигании вражды». А 7 марта политик был освобожден условно-досрочно.

Выйдя на свободу политик заявил, что будет судиться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, при правлении которого и был обвинен в попытке захвата власти и осужден.

«Атамбаев и тогда, и недавно сказал, что мы, используя генералов ФСБ, хотим совершить госпереворот. Это – ложь. Я обязательно подам в суд, чтобы он доказал свои слова. Это он выдумал сам», — сказал Талгарбеков в интервью радио «Азаттык». При этом политик уточнил, что действительно сотрудничал с российскими генералами, не связанными с ФСБ, пытаясь расследовать причины межэтнического конфликта, который произошел в июне 2010 года в Оше.

«Я три с половиной года сидел в закрытом учреждении. Мы освободились, теперь выйдем на связь. Они оказывали моральную поддержку», — сказал Талгарбеков в интервью кыргызской редакции BBC.

Бекболот Талгарбеков после освобождения. Фото: Вести

На Атамбаева уже подавали в суды другие политики. Причиной исков стало интервью Атамбаева «Апрелю» 10 декабря 2018 года, где он обвинил бывших чиновников в коррупции. Тогда Атамбаев сказал, что «Келдибековы стали мультимиллионерами, работая на госдолжностях», а «Азимбеки [Бекназаровы] и Дуйшебаевы» заработают, если в Кыргызстане «случится что-то непоправимое и прольется кровь».

В ответ политики обвинили Атамбаева в оскорблении чести и достоинства.

Келдибеков, Бекназаров, Дуйшебаев.

Октябрьский райсуд Бишкека обязал экс-президента Алмазбека Атамбаева выплатить экс-депутату Ахматбеку Келдибекову, бывшему генпрокурору Азимбеку Бекназарову и экс-главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов компенсации за оскорбление их чести и достоинства.



С телеканала «Апрель» суд снял материальные претензии, но, согласно решению, он должен опубликовать опровержение слов Атамбаева о коррупции со стороны политиков. Кроме того телеканал обязали выплатить судебные издержки в 4200 сомов.

За что осудили Талгарбекова?

Бекболот Талгарбеков — лидер движения «Народный парламент», созданного в начале 2016 года. Тогда объединение выступало за отставку президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Лидер страны в ответ назвал оппозиционеров «дерьмократами» и сказал, что они связаны с «иностранными генералами».

В том же году в интернет слили якобы разговоры участников движения, разговаривающих об отставке президента и правительства. Подлинность записи не была доказана, но они были обвинены в попытке захвата власти и разжигании розни, и осуждены на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.

Экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков был осужден на 14 лет, аналогичный срок получил экс-кандидат в президенты (не набравший и одного процента на выборах) Толубай Колубаев, бывшего судью Марата Султанова осудили на 10 лет, а Александр Гусев и Тойгонбек Калматов получили пять и шесть лет условного срока.

Члены «Народного парламента» не единственные политики, которых обвинили в якобы захвате власти и посадили в 2016 году. Причем в этом случае в сети также оказалась якобы запись их разговоров.

За «попытку захвата власти» Дастан Сарыгулов получил четыре года лишения свободы, три из них условно, Бектур Асанов получил 12 лет колонии усиленного режима, Кубанычбек Кадыров — 12 лет с конфискацией имущества, а Эрнест Карыбеков — 20 лет колонии усиленного режима.

По мнению правозащитников, аресты этих политиков были подготовительной фазой к уголовному делу против Омурбека Текебаева. Текебаева и его соратника Дуйшонкула Чотонова осудили в 2017 году, признав виновными в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского.