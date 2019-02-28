Суд обязал Атамбаева выплатить 300 тысяч сомов за оскорбление чести и достоинства политиков

Октябрьский райсуд Бишкека обязал экс-президента Алмазбека Атамбаева выплатить экс-депутату Ахматбеку Келдибекову, бывшему генпрокурору Азимбеку Бекназарову и экс-главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов компенсации за оскорбление их чести и достоинства.

Суд обязал Атамбаева выплатить по 100 тысяч истцам Келдибекову, Бекназарову и Дуйшебаеву 28 февраля. С телеканала «Апрель» суд снял материальные претензии, но, согласно решению, он должен опубликовать опровержение слов Атамбаева о коррупции со стороны политиков.

Кроме того телеканал обязали выплатить судебные издержки в 4200 сомов.

Пресс-секретарь Социал-демократической партии (СПДК), которую возглавляет экс-президент, Кундуз Жолдубаева сказала «Кактусу», что Атамбаев примет решение об обжаловании приговора после получения определения суда.

27 декабря 2018 года Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев подали судебные иски против Атамбаева и телеканала «Апрель» на общую сумму в 18 млн сомов.

Причиной исков стало интервью Атамбаева «Апрелю» 10 декабря 2018 года, где он обвинил бывших чиновников в коррупции. Тогда Атамбаев сказал, что «Келдибековы стали мультимиллионерами, работая на госдолжностях», а «Азимбеки [Бекназаровы] и Дуйшебаевы» заработают, если в Кыргызстане «случится что-то непоправимое и прольется кровь».

В ответ политики обвинили Атамбаева в оскорблении чести и достоинства.

Адвокат Атамбаева Кантемир Турдалиев считает, что в интервью экс-президента нет клеветы или искажения фактов.

Весной 2017 года Атамбаев, будучи президентом, подавал иски о защите чести и достоинства на издания «Заноза» и «Азаттык». Иск к последним в итоге отозвали, а «Занозу» и правозащитницу Чолпон Джакупову суд обязал выплатить Атамбаеву в общей сложности 30 млн сомов. В мае 2018 года Атамбаев отказался от материальных претензий к ним.

Уже в ноябре 2018 года в интервью «Апрелю» экс-президент сказал, что был «не прав», подавая в суд на журналистов, и «поддался эмоциям». Атамбаев добавил, что сейчас иски против журналистов используют, чтобы «затыкать рот тем, кто пишет правду».