Дело Бурулай: Приговор осужденному за убийство Бодошеву оставили без изменений

Бишкекский горсуд отклонил апелляцию осужденного в убийстве и похищении Бурулай Марсбека Бодошева, его наказание осталось без изменений — 20 лет колонии усиленного режима.

Такое решение суд принял 27 февраля — об этом журналисту «Клоопа» сообщила адвокат семьи убитой Бурулай Турдалы кызы Наргиза Абдумуминова.

Наказание для Бодошева осталось без изменений — 20 лет колонии усиленного режима. Его также обязали выплатить 800 тысяч сомов компенсации семье убитой девушки.

Семья Бурулай не согласна с решением суда — на судебных заседаниях в Свердловском райсуде Бишкека она добивалась того, чтобы Марсбек Бодошев получил пожизненное заключение. А прокуратура требовала назначить мужчине 23 года лишения свободы.

Сам Бодошев не признает своей вины в убийстве. Он говорил, что не согласен с решением суда и не помнит момент убийства девушки.