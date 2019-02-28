Дело Бурулай: Приговор осужденному за убийство Бодошеву оставили без изменений

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Эмиль Султаналиев
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Бишкекский горсуд отклонил апелляцию осужденного в убийстве и похищении Бурулай Марсбека Бодошева, его наказание осталось без изменений — 20 лет колонии усиленного режима.

Такое решение суд принял 27 февраля — об этом журналисту «Клоопа» сообщила адвокат семьи убитой Бурулай Турдалы кызы Наргиза Абдумуминова.

Наказание для Бодошева осталось без изменений — 20 лет колонии усиленного режима. Его также обязали выплатить 800 тысяч сомов компенсации семье убитой девушки.

Семья Бурулай не согласна с решением суда — на судебных заседаниях в Свердловском райсуде Бишкека она добивалась того, чтобы Марсбек Бодошев получил пожизненное заключение. А прокуратура требовала назначить мужчине 23 года лишения свободы.

Сам Бодошев не признает своей вины в убийстве. Он говорил, что не согласен с решением суда и не помнит момент убийства девушки.

• 19-летняя Бурулай Турдалы кызы стала жертвой ала-качуу — после похищения Марсбеком Бодошевым 27 мая 2018 года она вместе с похитителями оказалась в отделении милиции Жайылского РОВД, где ее и убили. По словам милиционеров, это сделал Бодошев. Они утверждают, что мужчина ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.

• В тот вечер Бодошев попытался похитить Бурулай уже во второй раз, но ему помешала милиция. Первое похищение произошло за три недели до смерти девушки — тогда ее вернули домой, а ее семья не стала писать заявление в милицию.

• Убийство Бурулай вызвало огромный резонанс в обществе — не только о серьезной для Кыргызстана проблеме ала-качуу, но и о компетентности кыргызской милиции. Президент Сооронбай Жээнбеков лично поручил провести тщательное расследование убийства девушки.

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