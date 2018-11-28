Бодошев на скамье подсудимых. Скриншот из видео: «Азаттык»

Марсбек Бодошев на суде отрицает свою вину — говорит, что «не помнит» момент убийства. Бурулай погибла от ножевых ранений, нанесенных ей в Жайылском отделении милиции после попытки похищения.

Обвиняемый в убийстве девушки Марсбек Бодошев на заседании 28 ноября заявил, что «ничего не помнит» о том, что произошло с ним в Жайылском отделении милиции в момент, когда Бурулай нанесли ножевые ранения. Об этом сообщает радио «Азаттык».

Бодошев не признал свою вину, сказав, что в тот вечер у него не было ножа.

По его словам, он знает семью погибшей девушки 10 лет. Бодошев утверждает, что три года встречался с Бурулай, но ее семья была против их отношений.«[Бурулай] сказала, что мама настаивает на другом женихе. Поставила ее перед выбором: либо я, либо Марс. Хотел встретиться, но Бурулай сказала, что мама не выпускает, забрала телефон», — сказал подсудимый.

Он рассказал, что в конце мая, в день смерти девушки, он со своим одноклассником Акматом Сеитовым похитил Бурулай, на посту у села Сосновка их автомобиль остановили дорожные инспекторы и всех троих отвезли в отделение милиции Жайылского района.

«Сначала завели нас троих в одну комнату, но потом попросили нас с Акматом выйти на улицу. Акмат вышел покурить. Я подошел к парню с автоматом и попросил дать поговорить с Бурулай. Он не согласился и отправил к дежурному», — рассказал Бодошев.

По его словам, после отказа в встрече он увидел, что дверь в комнату с Бурулай открыта. Он зашел туда поговорить с ней: «Просил, чтобы она рассказала родителям о наших отношениях. Она отказывалась. Дальше я уже ничего не помню. Когда очнулся, я лежал в больнице».

30-летнего Марсбека Бодошева обвиняют в похищении и убийстве 19-летней Бурулай Турдалы кызы, а его бывшего одноклассника Акмата Сеитова — в соучастии в похищении девушки. На первом заседании суда 9 октября Бодошев признал свою вину только в похищении, а Сеитов полностью отрицал свою вину.

В конце мая Бодошев похитил Бурулай с целью насильственного брака. Ранее он уже похищал девушку, но ее вернули домой по просьбе ее семьи.

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