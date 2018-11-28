Замминистра экономики заявил, что государство плохой хозяйственник. Спикер попросил его не лезть в политику

Заседание парламента с участием Абакирова прошло 28 ноября. Депутаты обсуждали законопроект о приватизации государственных объектов.

Словесный конфликт с участием спикера и замминистра экономики начался с заявления депутата Ирины Карамушкиной, которая критично отнеслась к идее продажи госимущества. По её мнению, государству стоит быть «хорошим хозяйственником».

В ответ на её заявление, Эльдар Абакиров сказал, что в его ведомстве такую идею поддерживают, однако на практике это не работает.

«Из-за частой смены правительства нет долгосрочных стратегий развития. Из-за этого теряется качество управления», — добавил Абакиров.

Его ответ возмутил нескольких депутатов, а торага парламента Дастанбек Джумабеков заявил, что должность Абакирова не позволяет ему говорить подобные вещи.

«Кто вам дал такие полномочия? Не лезьте в политику», — цитирует Джумабекова «Азаттык».

На защиту Абакирова встала Ирина Карамушкина, заявив, что «молодые кадры ругать не нужно».

«У них есть свое видение ситуации. Они действительно хотят что-то изменить к лучшему. Но мы вместо поддержки говорим о превышении полномочий и нарушении этики. Мы готовим приспособленцев. Молодые кадры приходят на госслужбу, сели и сидят спокойно, потому что боятся что-то лишнее сказать», — приводит слова депутата 24.kg.

В ответ на это Джумабеков призвал всех соблюдать парламентскую этику. В итоге, законопроект сняли с повестки заседания и решили, что вернутся к его рассмотрению, когда его депутатам представит лично министр экономики Олег Панкратов, а не его заместитель.

Кроме этого, позицию Абакирова поддержал и бывший глава агентства по продвижению инвестиций Эсенкул Момункулов.

«А что ему надо было ответить? Не может быть так, что в стране только правительство виновато! Все несут ответственность. ЖК который выкидывал правительства, как перчатки, в первую очередь несет ответственность за бардак в стране», — добавил Момункулов.

По его мнению, стране нужно избавиться от неэффективных госпредприятий и передать их работу частным компаниям. «Они миллион раз доказали, что могут лучше», — написал он.