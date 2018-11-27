Рай для айтишника и безопасная среда. Почему кыргызстанцы уезжают жить и работать в Беларусь

Минск встречает холодным ветром на улицах с хорошо отреставрированными советскими зданиями. В городе чисто, а пешеходы и автомобилисты почти не нарушают правила дорожного движения.

Тут живет около двух миллионов человек. Однако из-за того, что город почти в три раза больше Бишкека по площади, в нем совсем не тесно. Даже в час-пик на улицах людей немного.

Это одна из причин, почему кыргызстанцы переезжают в Беларусь, но есть и другие. Например, Эрика Базылова влюбилась в Минск, когда путешествовала автостопом по постсоветским странам с парнем.

«Мы приехали в Минск, я вышла на вокзале и поняла, что хочу здесь жить. Это была любовь с первого взгляда», — говорит она.

Через несколько дней ее парню-программисту пришло приглашение на работу в Минске. После того, как его приняли на работу, он и Эрика забрали свои вещи из Бишкека и переехали в Беларусь.