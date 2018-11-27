Комитет ЖК одобрил в первом чтении отмену неприкосновенности экс-президента Кыргызстана

Парламентский комитет по конституционному законодательству 27 ноября одобрил в первом чтении поправки в статью о неприкосновенности экс-президентов Кыргызстана.

Одобрение документа комитетом значит, что законопроект вынесут на общее заседание парламента, во время которого депутатам надо будет решить, согласны ли они с поправками — если да, то работа над документом будет продолжена.

Депутаты Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев предложили изменить закон «О деятельности президента Кыргызстана» — по их мнению, некоторые его статьи противоречат Конституции.

Например, депутатам не нравится статья о неприкосновенности экс-президента, которая гласит, что покинувший свой пост глава государства не может быть привлечен к ответственности.

Они предлагают полностью убрать фразу о том, что бывший глава государства обладает неприкосновенностью, и хотят добавить процедуру привлечения его к ответственности — чтобы генпрокуратура выдвигала обвинение, а парламент после тщательного изучения обстоятельств большинством голосовал, стоит ли привлекать экс-президента.

Еще одна статья, которую предлагают отменить депутаты — «О защите чести и достоинства экс-президента». Если поправки примут, то экс-президент должен будет защищать свои права в суде сам.

Тем не менее, какие-то привилегии экс-президента депутаты хотят сохранить — например, право на медицинское страхование и на пользование служебным транспортом (но только для бывшего главы государства, а не всех членов его семьи).

В октябре Конституционная палата признала неконституционной норму о неприкосновенности экс-президентов. Тогда судьи поручили правительству разработать порядок, по которому бывшего главу государства можно будет лишить неприкосновенности.

«[…] правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретные правовые рамки, а итоговое решение о его преодолении, независимо от предварительных процедур, должно быть не менее сложным, чем принятие решения об отрешении от должности действующего президента», — указали в палате.

В Кыргызстане два политика, которые обладают статусом экс-президента — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Двух других бывших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — лишили этого статуса после революций 2005 и 2010 годов соответственно. Когда новая норма о лишении экс-президента неприкосновенности вступит в силу, то это в первую очередь коснется их двоих.

Это значит, что их смогут привлечь к ответственности за те действия, которые они совершат после того, как процедура лишения иммунитета появится в законе.

Неприкосновенность бывшего президента Курманбека Бакиева отменило Временное правительство, которое пришло к власти после революции в апреле 2010 года.

После этого в Кыргызстане начали судебный процесс над Бакиевым, хотя он в это время находился в Беларуси. В августе 2010 года неприкосновенности лишился и первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Сами поправки в закон происходят на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Обвинения в адрес Атамбаева также звучат со стороны гражданских активистов и политиков, которые требуют дать правовую оценку его работе в период президентства.