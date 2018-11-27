Уроженец Кыргызстана осужден на 7 лет в России за вербовку в ИГИЛ через WhatsApp

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Рустам Халимов
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Атабек Рустамов / Скриншот: ТАСС

Уроженец Кыргызстанца Атабек Рустамов признан виновным в создании WhatsApp-группы, в которой он, по версии следствия, вербовал в террористы приезжих из Средней Азии. Сам Рустамов не согласен с приговором.

Приговор в отношении Рустамова огласили 26 ноября на заседании выездной коллегии Московского окружного военного суда. По версии следствия, осужденный создал группу в мессенджере WhatsApp, в котором он «одобрял деятельность ИГИЛ», пытался завербовать участников присоединиться к запрещенной организации и уговаривал совершать теракты.

Официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщил, что Рустамов использовал телефонный номер, который был в его «исключительном пользовании» — то есть только он им пользовался.

По версии следствия, в группе состояли пять человек: младший брат Рустамова Азизбек, уроженцы Узбекистана и ныне граждане России Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, уроженец Кыргызстана Айджигит Айтматов и некий Степанов И.

Следственный комитет не смог доказать, что Сатымбаев, Нурбаев, а также Айтматов совершили или собирались совершить нечто противозаконное. Их признали виновными по статье «Несообщение о преступлении» и наказали штрафами.

Сам Рустамов свою вину не признал.

Суд над младшим братом

В августе тот же Московский окружной военный суд уже приговорил к шести годам колонии младшего брата Рустамова. Его обвинения идентичны с теми же, какие и у его старшего брата. Как и старший брат, Азизбек не признал свою вину.

На суде он заявил, что приехал к Атабеку в 2015 году. Вместе с братом они работали на стройке магазина, но после этого не получили обещанной зарплаты от бригадира. Вместо этого он поселил их на квартиру, где уже жили и другие мигранты из Средней Азии.

«Нас [с братом] обвиняют, что мы вербовали сторонников для террористов в группе WhatsApp. Но я ни в чем не виноват. Группу в мессенджере создал мой брат [Атабек]. Потом он взял мой телефон и включил меня в эту группу, а потом также отправлял туда сообщения от моего лица. Я вообще не читал ничего, что там пишут», — сказал Азизбек Рустамов.

Он попросил у суда снисхождения из-за того, что в Кыргызстане у него осталась мать-инвалид, а также две сестры. Тем не менее, судья посчитал, что обвинение доказало его вину.

Задержания после теракта в метро

Братьев Рустамовых задержали сразу после теракта в Петербурге, который произошел 3 апреля 2017 года в метро. В результате взрыва погибли 16 человек, более 100 получили ранения. По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

Следствие пыталось связать дела братьев Рустамовых с произошедшим терактом, но не смогло доказать взаимосвязь между ними. Тогда их уголовное дело перевели в отдельное производство.

Рустамовы — не единственные уроженцы Кыргызстана, арестованные после теракта в петербургском метро. Российские власти обвинили в подготовке теракта других уроженцев Кыргызстана — братьев Акрама и Аброра Азимовых.

Аброр Азимов утверждает, что его задержали 4 апреля, однако официально ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля. Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники говорят, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники ГКНБ и отправили в Москву.

Азимовы жаловались на пытки в «секретной тюрьме ФСБ», а также на давление со стороны следствия. Свое задержание они назвали «инсценировкой» и сказали, что их заставили силой дать показания.