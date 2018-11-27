Уроженец Кыргызстана осужден на 7 лет в России за вербовку в ИГИЛ через WhatsApp

Приговор в отношении Рустамова огласили 26 ноября на заседании выездной коллегии Московского окружного военного суда. По версии следствия, осужденный создал группу в мессенджере WhatsApp, в котором он «одобрял деятельность ИГИЛ», пытался завербовать участников присоединиться к запрещенной организации и уговаривал совершать теракты.

Официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщил, что Рустамов использовал телефонный номер, который был в его «исключительном пользовании» — то есть только он им пользовался.

По версии следствия, в группе состояли пять человек: младший брат Рустамова Азизбек, уроженцы Узбекистана и ныне граждане России Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, уроженец Кыргызстана Айджигит Айтматов и некий Степанов И.

Следственный комитет не смог доказать, что Сатымбаев, Нурбаев, а также Айтматов совершили или собирались совершить нечто противозаконное. Их признали виновными по статье «Несообщение о преступлении» и наказали штрафами.

Сам Рустамов свою вину не признал.