«Не прижилась — гнобят». Как кыргызская мигрантка в России спорит с властями из-за ветхого дома

Дом Ирины Сошниковой стал аварийным за считанные годы. Фото: Александр Кириллов / RFE/RL

– Вы купили аварийное жилье в надежде, что вам удастся отсюда выгоду скачать, – ведущий передачи «Мужское/Женское» Александр Гордон дает свою трактовку истории жизни филолога Ирины Сошниковой, которая находится в студии программы на Первом канале. Этот выпуск передачи вышел в свет 21 ноября. – Вам предлагали не одно, а три варианта маневренного жилья. Вы сказали: «Я буду жить тут или тут. А там я жить не буду». Шамаханская царица.

В студии на женщину продолжают давить. Вторая ведущая, Юлия Барановская срывается на крик, а Ирина Сошникова теряет самообладание.

– Вы хотите взять эти деньги за жилье и свалить. Куда, в Ош? – повышает голос Гордон.

– Да, в Ош! – в сердцах кричит пенсионерка.

Александр Гордон приглашает в студию главу Демянского района Владимира Еремина и извиняется за то, что в мартовском выпуске, когда историю Сошниковой обсуждали в первый раз, предлагал ему сложить полномочия.