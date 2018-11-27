Подросток получил 10 ножевых ранений во время массовой драки в Кара-Суу. Над ним издевались школьники из другого села

Иллюстративное фото : Улан Эгизбаев / RFE/RL

Старшеклассников одной из школ Кара-Суйского района Ошской области задержали за драку. После инцидента одного из подростков госпитализировали с ножевыми ранениями. По версии милиции, причина конфликта — издевательства над пострадавшим.

Драка произошла в ночь на 22 ноября в Кара-Суйском районе Ошской области. Пресс-секретарь УВД Ошской области Женишбек Аширбаев сказал «Клоопу», что в ходе расследования задержали 31 ученика 10-11 классов. С ними провели разъяснительные работы и отпустили.

По словам Аширбаева, во время драки одного 16-летнего подростка ранили неизвестным острым предметом — после инцидента его госпитализировали в районную больницу.

«Когда толпа начала собираться, один из прохожих сообщил в милицию. Когда милиция приехала, толпа — участники драки — начала бежать в разные стороны. Кто-то успел неизвестным острым предметом нанести вред одному из парней — его ранили в области шеи, руки и живота», — сказал Аширбаев.

Пресс-секретарь УВД пояснил, что драка началась из-за ссоры между двумя парнями из соседних сел — поселков Сарай и Жоош Кара-Суйского района. По словам Аширбаева, причиной конфликта стали издевательства над пострадавшим парнем со стороны школьников из соседнего села.

«Эти два парня пригласили своих друзей [на встречу], в ходе чего собралась толпа. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить, насколько пострадал ученик. По результатам экспертизы решится, будет ли возбуждено уголовное дело», — сказал он.

Директор Кара-Суйской больницы Гулкайыр Муратова сказала журналисту «Клоопа», что госпитализированный школьник получил 10 ножевых ранений — она оценила его состояние как стабильное.

«Раненый поступил ближе к часу и был помещен в отделение травматологии. Получил ножевые ранения в 10 местах — большинство из них в задней части ляжки. Имеются также ранения на голове и руке. Его состояние стабильное. Он сейчас сам передвигается, ходит», — сказала Муратова.

Отец раненого подростка, 16-летнего Нурдоолота, сказал «Клоопу», что не знает, почему парни поругались — по его словам, его сын «не конфликтный».

«В тот день после работы я покушал с ним, и он вышел, сказав, что на три-четыре минуты. […] Когда мы отвезли его в больницу, его состояние было тяжелое. Потому что он потерял много крови, и давление его упало. В тот же день я написал заявление, то есть подпись свою поставил, а писали сами милиционеры», — сказал он.

Это не первый подобный случай в Ошской области — в 2017 году в Араванском районе ученики 9-11 классов подрались после игры в баскетбол. По информации местных СМИ, словесная перепалка переросла в драку с использованием ножей — одного из школьников госпитализировали с ножевыми ранениями в шею. Кроме него, пострадали еще трое школьников. Тогда милиция задержала четверых подростков.