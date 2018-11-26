Убийство баткенского прокурора: родственники подозреваемого считают, что его хотят подставить

18 ноября у водохранилища Торт-Куль обнаружили тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. В его убийстве подозревают чиновника Мелиса Калыкова — по предварительным данным, он выстрелил в прокурора, а потом сжег его тело. Сестра подозреваемого считает, что в убийстве замешаны сотрудники баткенской областной прокуратуры.

26 ноября около сотни сторонников Калыкова вышли на митинг в городе Баткен. Журналисты «Азаттыка» пишут, что протестующие требовали справедливого суда и привлечения к ответственности сотрудников прокуратуры, находившихся вместе с убитым на охоте.

Сестра подозреваемого Дариха Калыкова рассказала изданию «Кактус», что ее брата хотят подставить сотрудники баткенской прокуратуры.

«Мотив был у тех, кто хотел занять место убитого. Ведь все знают, что Мамажакыпов боролся со своими коррумпированными коллегами. […] Даже родной брат Мамажакыпова считает, что к убийству причастны другие прокурорские работники», — сказала она.

По ее словам, в охоте кроме шестерых сотрудников прокуратуры и ее брата участвовал некий Эрнис — представитель компании «Аю-Холдинг» и близкий друг одного из прокуроров.

«Но об Эрнисе ни пресс-секретарь УВД, ни прокуратура и другие органы ничего не говорят. Это наталкивает на определенные мысли. Силовики что-то скрывают?» — сказала на митинге Калыкова.

Женщина добавила, что ее семья боится обращаться в генпрокуратуру, так как в этом деле замешаны сотрудники прокуратуры и поэтому они написали обращения президенту, спикеру парламента и омбудсмену с требованием провести прозрачное и объективное расследование.

Кроме того, директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов заявил, что Мелис Калыков признался в совершенном преступлении под пытками со стороны следователей.

Убийство прокурора

Тело 43-летнего прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова нашли у водохранилища Торт-Куль. По подозрению в убийстве арестовали начальника капитального строительства Баткенской области Мелиса Калыкова. В машине чиновника обнаружили кровь.

По предварительным данным, два зампрокурора, два начальника отдела, прокурор Баткенской области, подозреваемый Мелис Калыков и убитый Анарбай Мамажакыпов 18 ноября были на охоте.

Следствие считает, что во время нее завязалась ссора между Калыковым и Мамажакыповым — первый выстрелил во второго из охотничьего ружья, а после сжег тело убитого, чтобы скрыть преступление. Милиция также сообщает, что Калыков был в нетрезвом состоянии.

Мамажакыпов занял должность прокурора Баткенской области совсем недавно – в мае 2018 года, до этого он был прокурором города Талас.