Что произошло?

Тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова обнаружили у водохранилища Торт-Куль с признаками насильственной смерти 18 ноября.

Кровь в машине и пропавший прокурор

По информации пресс-службы МВД, в машине бывшего влиятельного чиновника была найдена кровь. Этот чиновник был последним, с кем видели прокурора — Анарбая Мамажакыпова к этому времени искали и родственники, и коллеги.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось изучить весь маршрут этого чиновника, чтобы выяснить, где мог пропасть Анарбай Мамажакыпов.

После дня поисков в районе водохранилища Торт-Куль были найдены кровь и вещи прокурора. В примерно 500 метрах далее было найдено тело Мамажакыпова с разными ранениями.

«Подобное убийство относят к особо тяжким. На теле были найдены как следы огнестрела, так и, по предварительным данным, ножевое ранение», — говорит представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.

Пока МВД склоняется к версии, что прокурор был убит в ходе ссоры, а подозреваемый находился в алкогольном опьянении.

Алкогольное опьянение — это отягчающий фактор, убийство было жестоким, к тому же убит представитель правоохранительных органов — если подтвердиться, что именно подозреваемый убил прокурора, ему будет грозить очень большой срок.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мамажакыпов занял должность прокурора Баткенской области совсем недавно – в мае 2018 года, до назначения он был прокурором города Талас.