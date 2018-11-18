Прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов найден мертвым с признаками насильственной смерти. Это уже второе резонансное убийство представителя власти, совершенное за прошедший месяц в Баткене — в начале ноября возле собственного дома был застрелен областной депутат.
Обновлено в 12:30.
Что произошло?
Тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова обнаружили у водохранилища Торт-Куль с признаками насильственной смерти 18 ноября.
Кровь в машине и пропавший прокурор
По информации пресс-службы МВД, в машине бывшего влиятельного чиновника была найдена кровь. Этот чиновник был последним, с кем видели прокурора — Анарбая Мамажакыпова к этому времени искали и родственники, и коллеги.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось изучить весь маршрут этого чиновника, чтобы выяснить, где мог пропасть Анарбай Мамажакыпов.
После дня поисков в районе водохранилища Торт-Куль были найдены кровь и вещи прокурора. В примерно 500 метрах далее было найдено тело Мамажакыпова с разными ранениями.
«Подобное убийство относят к особо тяжким. На теле были найдены как следы огнестрела, так и, по предварительным данным, ножевое ранение», — говорит представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.
Пока МВД склоняется к версии, что прокурор был убит в ходе ссоры, а подозреваемый находился в алкогольном опьянении.
Алкогольное опьянение — это отягчающий фактор, убийство было жестоким, к тому же убит представитель правоохранительных органов — если подтвердиться, что именно подозреваемый убил прокурора, ему будет грозить очень большой срок.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Мамажакыпов занял должность прокурора Баткенской области совсем недавно – в мае 2018 года, до назначения он был прокурором города Талас.
Убийство депутата
Убийство Мамажакыпова — уже второе убийство представителя власти, совершенное в Баткенской области за ноябрь. Ранее, 6 ноября, возле собственного дома был застрелен депутат от села Жаны-Жер Кубанычбек Баянов.
«Они стреляли в брата со спины в то время, когда он закрывал ворота. Как оказалось, не было вообще ни одного свидетеля, который бы видел стрелявшего или стрелявших», — сказал брат депутата Гайратбек Баянов.
Баянова госпитализировали в ближайшую больницу — в Бободжонгафурский район Таджикистана. Таджикские врачи 11 дней пытались спасти жизнь кыргызского регионального политика, но 32-летний Баянов скончался.