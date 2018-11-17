17 ноября в Бишкеке празднуют 80-летие кинотеатра «Ала-Тоо». Редакция «Клоопа» предлагает вам взглянуть, как изменился старейший кинотеатр города со дня своего открытия.

Кинотеатр «Ала-Тоо» считается самым старым в Кыргызстане. Его открыли на углу пересечения современных улиц Чуй и Эркиндик в 1938 году, только в то время он назывался «Авангард». Позже, по предложению поэта Жоомарта Боконбаева кинотеатр переименовали в «Ала-Тоо».

Это был первый специально построенный кинотеатр — до этого под кинозалы переоборудовали старые помещения. Кинотеатр спроектировал Виктор Калмыков, который в 30-40 годы спроектировал полсотни новых кинотеатров в разных городах Советского Союза.

К 100-летию присоединения северного Кыргызстана к России, в 1963 году, художники Александр Воронин, Сабитжан Бакашев, Алексей Каменский и Заур Хабибулин украсили фасад кинотеатра красочным керамическим панно.

Спустя десять лет в кинотеатре открыли детский кинозал «Улан», где показывали мультфильмы и детское кино.

В 1981 году «Ала-Тоо» присвоили статус памятника истории и культуры, кинотеатр и сейчас находится под охраной государства. В 2007-м здание кинотеатра отреставрировали и установили новое оборудование, благодаря которому он один из первых начал показывать фильмы в 3D.

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