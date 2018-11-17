Тверской суд Москвы отправил под арест бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского по делу о вымогательстве $37,5 млн, сообщает «Интерфакс».

Маевского отправили под арест до середины января по решению московского суда — его обвиняют в вымогательстве $37,5 млн. Ему грозит 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

Согласно информации следствия, с 31 октября по 8 ноября Маевский требовал с потерпевших (неизвестно, кто это) не менее $37,5 млн — в случае отказа он обещал распространить порочащие сведения.

По этому факту 14 ноября возбудили дело. Самого Маевского на следующий день задержали и предъявили обвинения, передает «Интерфакс» со ссылкой на судью. По информации издания заседание проходили в закрытом режиме.

Защита бывшего депутата и бизнесмена просила суд закрыть процесс от СМИ.

«Я бы хотел добавить, что тут (при рассмотрении дела – ИФ) могут быть затронуты интересы безопасности государства, поэтому мне хотелось бы, чтобы они обсуждались без участия прессы», — цитирует Маевского корреспондент «Интерфакса».

В Кыргызстане Маевский известен по делу против оппозиционера Омурбека Текебаева, которого посадили по жалобе российского бизнесмена.

Согласно версии кыргызских следователей, Маевский дал Текебаеву взятку в размере в $1 млн в обмен на доступ к управлению активами мобильного оператора «Мегаком».

Сейчас Текебаев отбывает срок в исправительной колонии №47 — в ноябре 2017 года его приговорили к 8 годам лишения свободы, но после амнистии срок сократился до 4,5 лет.

Сам оппозиционер неоднократно отрицал вину и называл дело «политическим заказом». Его арестовали в феврале 2017 года на фоне ссоры с действующим на тот момент президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Текебаев начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые были приняты в конце 2016 года.

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