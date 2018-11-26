«Хочешь хиджаб — учись в медресе». Почему кыргызские школы против платков (и почему они не правы)

«Я предложила свою кандидатуру на место преподавателя кыргызского языка, но директор этой школы сказал, что меня не возьмет на работу из-за хиджаба», — рассказывает Салтанат*.
*Имя изменено
Ей 21 год, недавно она закончила колледж в Оше и получила педагогическое образование учителя младших классов.
Последние два года Салтанат носит хиджаб. Говорит, во время учебы проблем с этим не возникало — администрация колледжа относилась к выбору девушки спокойно.
Но после окончания учебы, когда Салтанат приехала в родной поселок, чтобы преподавать в местной школе, её внешний вид начал вызывать проблемы. Одна из школ отказалась взять ее на работу, директор другой школы тоже сказал, что не хочет видеть учительницу в хиджабе в своем заведении.
Случай Салтанат не единичен. Он указывает на то, как неоднозначно общество относится к появлению людей в религиозной одежде в школах. Власти Казахстана, Таджикистана и Узбекистана вообще запрещают девушкам посещать школы в хиджабе. В Кыргызстане такого официального запрета нет, но экс-президент страны Алмазбек Атамбаев за время своего правления неоднократно высказывался за то, чтобы кыргызстанцы «не путали религию и арабскую культуру».
Именно Атамбаев был инициатором того, чтобы по Кыргызстану в 2016 году развесили баннеры с изображением женщин в традиционной мусульманской одежде и надписью «Мой бедный народ, куда мы идём?»
Однако энтузиазм Атамбаева поддерживали далеко не все — противники утверждали, что так он нарушает Конституцию. Ведь в главном законе страны прописано, что у каждого человека есть право на свободу вероисповедания.
«Меня не взяли на работу из-за хиджаба»
Салтанат все-таки прошла на работу во вторую школу, но только с помощью своей бабушки, которая проработала там много лет. Туда Салтанат взяли лишь на должность помощницы секретаря. И только при условии, что она не будет носить хиджаб, который будет закрывать шею и подбородок, а ограничится платком, который будет завязывать сзади.
«Каждый день, придя на работу в школу, я завязывала платок сзади. Но мне это не нравилось, я чувствовала себя притесненной», — рассказывает она.
Салтанат смогла проработать в школе лишь два месяца, но больше не захотела терпеть запрет на ношение хиджаба и ушла. Сейчас она нигде не работает, но ходит на курсы английского языка, чтобы уехать за границу и работать с более толерантными людьми.
Эта ситуация — открытое нарушение прав человека, считает юристка Жибек Кенжебекова. Она говорит, что закон не запрещает посещать школу в хиджабе.
«Согласно Конституции Кыргызстана, никто не может подвергаться дискриминации по вероисповеданию», — объясняет Кенжебекова. Закон «О свободе вероисповедания» гласит: «Граждане равны перед законом во всех областях […] жизни, независимо от их отношения к религии и религиозных или атеистических убеждений».
Тем не менее, подобной дискриминации подвергаются не только мусульманки, которые хотят преподавать в школах, но и школьницы, не желающие снимать хиджаб во время уроков.
Азалия* закончила школу два года назад. Впервые она надела хиджаб в пятом классе — говорит, что решила так сама, и родители её к этому не принуждали. Хотя в ее семье все близкие родственницы покрывают голову, у нее было время изучить ислам и почитать религиозную литературу, прежде чем надеть хиджаб.
*Имя изменено
«Хиджаб – это моя защита. Хотя в нынешнее время это не решает проблему, приходится терпеть эти взгляды и свисты [парней]», – говорит она.
Администрация школы, в которой училась Азалия, была категорически против того, чтобы девушка ходила на уроки в платке. Ей приходилось снимать его при входе в школу и надевать, уходя домой.
В шестом классе она поняла, что носит хиджаб осознанно и перестала его снимать — на учебу Азалия надевала его поверх школьной формы. Кроме нее так делали еще две девочки. Руководству школы это очень не нравилось.
«Наша директриса стала чаще придираться к нам и постоянно отделяла нас [от других]. Например, в субботу все ученики приходили без формы, а нас она заставляла носить форму и часто угрожала отчислением», — рассказывает Азалия. После 8 класса она ушла в другую школу — одной из причин стало именно отношение директора к ее внешнему виду.
Айке Сапаралиева, глава школы, в которой училась Азалия, говорит, что раньше в учреждении были ученицы в хиджабах, но сейчас нет ни одной. «Мы их до ума довели, что у нас светская школа. Если хочешь хиджаб, то учись в медресе. Ну, они выпустились и ушли», — объясняет она.
По словам Сапаралиевой, она всегда выступала против ношения хиджабов в школах.
«В светских школах хиджаб – это уму непостижимо. Если даже взять кыргызские традиции, кыргызские девочки не закрывали голову. Я своим девочкам объясняю это. Закрывая [себя] хиджабом, что они хотят показать? Религию? Это от арабов идет, это не наш ислам», – считает она и недоумевает, почему 15-16-летние девочки должны закрывать «всю свою красоту хиджабом».
«Являясь светской школой, мы не должны допускать этого. А мы будто боимся недовольства мусульман», – добавляет Сапаралиева.
«Мы делаем их уязвимее»
Министерство образования Кыргызстана не может дать конкретный ответ, можно ли ученице посещать школу в хиджабе.
В ответе на запрос журналистки «Клоопа» ведомство отмечает, что в школах страны «светский характер обучения», а также существуют единые требования к школьной форме. Причем они распространяются как на государственные, так и на частные школы. Школьная форма для девочек состоит из блузки, жилета, юбки, брюк, платья, пиджака в классическом стиле. Хиджаба в этом списке нет.
Юристка Жибек Кенжебекова говорит, что в единых требованиях к школьной форме не написано, что хиджаб в школе носить запрещено. «Недопустимо ношение джинсовой одежды, пляжной, домашней, спортивной одежды и обуви. Исходим от обратного — что не запрещено, то разрешено», — объясняет она.
В минобразе также говорят, что среди учащихся и родителей проводят «разъяснительную работу» о школьной форме «с исключением ношения элементов одежды, символизирующей различную религиозную принадлежность». Что конкретно понимается под «разъяснительной работой», там не поясняют.
Религиовед Индира Асланова считает, что в Кыргызстане есть проблема недопонимания светскости государства — люди считают, что демонстрация религиозной атрибутики противоречит ей.
«Христиане носят крестик, но это не вызывает такой аллергии как ношение хиджаба, потому что хиджаб открыто бросается в глаза. Это вырабатывает в людях стереотипы и страхи, что мы можем потерять привычный для нас образ жизни, что можем превратиться в религиозную страну», — говорит Асланова.
Она считает, что запрет на ношение хиджаба в школе не приведет к тому, что школьницы перестанут носить платки. Наоборот — они просто перестанут ходить в школу.
«[Мусульманки] и так маргинализированы, а такими мерами они еще больше маргинализируются. Ребенок не будет чувствовать себя частью общества. Будет деление на “своих” и “чужих”. К тому же, запретами мы делаем их уязвимее перед экстремистскими группами», — утверждает Асланова.
Тем не менее, она говорит, что иногда родители одевают девочек в хиджаб слишком рано.
«По религиозным предписаниям, хиджаб надевают по достижению определенного возраста, когда девочка становится девушкой (после первой менструации). Надевать на совсем маленьких, мне кажется, перебор», — считает она.
Асланова добавляет, что компромиссное решение этой проблемы должно устраивать обе стороны — например, государство и муфтият могли бы договориться о каких-то нормах одежды для школьниц-мусульманок.
Где искать справедливость?
Не все директора школ против хиджабов в общеобразовательных учреждениях.
Глава бишкекской школы №40 Жумгал Ботаева рассказывает, что среди её учениц есть девочки в хиджабе, но администрация школы не видит в этом никаких проблем. «Их немного — человек пять или шесть. Очень положительно к ним относимся», — говорит она.
По словам Ботаевой, женская форма в ее школе состоит из белой блузки и черной юбки или брюк. Ученицы-мусульманки же просто надевают сверху белый платок — это допустимо. «И это единственное, что отличает их от других учениц — белый платок на голове. Это такие же ученики, как и все остальные».
Ботаева объясняет, что школа утвердила свой устав еще в 2012 году. Про платки в нем ничего не сказано, потому что тогда учениц в хиджабе в школе просто не было. «Ученицы в хиджабах появились у нас в течение последних двух-трех лет», — говорит директор.
Юристка Жибек Кенжебекова добавляет, что в уставе школы не может быть прописан запрет о внешнем виде учеников. В этом документе должны быть описаны исключительно общие сферы деятельности учебного заведения.
«Форма может быть прописана во внутренних правилах школы. Если в них прописан запрет на хиджаб, то такой запрет противоречит Конституции Кыргызстана, а это основной закон государства и по иерархии стоит выше иных нормативных правовых актов», — поясняет она.
Кенжебекова советует родителям, чьих детей не пускают в школу в хиджабе, обращаться за консультацией в институт омбудсмена.
Кроме него можно обратиться и в общественную организацию «Мутакалим», защищающую права мусульманок. 10 лет назад министр образования Абдылда Мусаев издал запрет посещать школу с покрытой головой. Тогда в организацию поступили тысячи жалоб от девочек и их родителей, и «Мутакалиму» удалось добиться отмены этого дискриминирующего правила.
Сегодня, по словам руководительницы этой организации Жамал Фронтбек кызы, ситуация кардинально изменилась. За 2018 год в «Мутакалим» поступило всего около девяти жалоб со всей страны, а из Бишкека — всего две. По её мнению, это связано со снижением уровня дискриминации школьниц в платках.
«Сейчас насилия, дискриминации в отношении девочек в платках я не вижу. Если есть, то это идет не со стороны государства. Сейчас это человеческий фактор, когда некоторые директора или завучи из-за своих принципов или непонимания Конституции выступают против ношения платков», — говорит Фронтбек кызы.
Она считает, что уставы многих школ запрещают приходить в хиджабе, но они не имеют юридической силы, так как противоречат Конституции.
«Когда мы просим [администрацию школ] дать этот устав, они его не показывают. Тогда мы обращаемся в минобраз и к омбудсмену. И через три-четыре дня девочки уже могут ходить в школу в платке», — говорит глава «Мутакалима».
По ее словам, это происходит так быстро, потому что «Министерство образования не может противоречить Конституции, где прописана свобода вероисповедания».
По мнению Фронтбек кызы в школах нужно вести разъяснительную работу о правах человека. Там можно было бы объяснять, что девочки-мусульманки могут носить на учебу школьную форму с белым платком, и что это не противоречит исламу.
Над материалом работали: Татьяна Трик, Хамидулло Узаков, Катя Мячина, Рустам Халимов