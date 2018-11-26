«Хочешь хиджаб — учись в медресе». Почему кыргызские школы против платков (и почему они не правы)

«Хиджаб – это моя защита. Хотя в нынешнее время это не решает проблему, приходится терпеть эти взгляды и свисты [парней]», – говорит она.

Администрация школы, в которой училась Азалия, была категорически против того, чтобы девушка ходила на уроки в платке. Ей приходилось снимать его при входе в школу и надевать, уходя домой.

В шестом классе она поняла, что носит хиджаб осознанно и перестала его снимать — на учебу Азалия надевала его поверх школьной формы. Кроме нее так делали еще две девочки. Руководству школы это очень не нравилось.

«Наша директриса стала чаще придираться к нам и постоянно отделяла нас [от других]. Например, в субботу все ученики приходили без формы, а нас она заставляла носить форму и часто угрожала отчислением», — рассказывает Азалия. После 8 класса она ушла в другую школу — одной из причин стало именно отношение директора к ее внешнему виду.

Девушки в хиджабах в центре Бишкека. Фото: Улан Асаналиев / RFE/RL

Айке Сапаралиева, глава школы, в которой училась Азалия, говорит, что раньше в учреждении были ученицы в хиджабах, но сейчас нет ни одной. «Мы их до ума довели, что у нас светская школа. Если хочешь хиджаб, то учись в медресе. Ну, они выпустились и ушли», — объясняет она.

По словам Сапаралиевой, она всегда выступала против ношения хиджабов в школах.

«В светских школах хиджаб – это уму непостижимо. Если даже взять кыргызские традиции, кыргызские девочки не закрывали голову. Я своим девочкам объясняю это. Закрывая [себя] хиджабом, что они хотят показать? Религию? Это от арабов идет, это не наш ислам», – считает она и недоумевает, почему 15-16-летние девочки должны закрывать «всю свою красоту хиджабом».

«Являясь светской школой, мы не должны допускать этого. А мы будто боимся недовольства мусульман», – добавляет Сапаралиева.

«Мы делаем их уязвимее»

Министерство образования Кыргызстана не может дать конкретный ответ, можно ли ученице посещать школу в хиджабе.

В ответе на запрос журналистки «Клоопа» ведомство отмечает, что в школах страны «светский характер обучения», а также существуют единые требования к школьной форме. Причем они распространяются как на государственные, так и на частные школы. Школьная форма для девочек состоит из блузки, жилета, юбки, брюк, платья, пиджака в классическом стиле. Хиджаба в этом списке нет.

Юристка Жибек Кенжебекова говорит, что в единых требованиях к школьной форме не написано, что хиджаб в школе носить запрещено. «Недопустимо ношение джинсовой одежды, пляжной, домашней, спортивной одежды и обуви. Исходим от обратного — что не запрещено, то разрешено», — объясняет она.

В минобразе также говорят, что среди учащихся и родителей проводят «разъяснительную работу» о школьной форме «с исключением ношения элементов одежды, символизирующей различную религиозную принадлежность». Что конкретно понимается под «разъяснительной работой», там не поясняют.

Религиовед Индира Асланова считает, что в Кыргызстане есть проблема недопонимания светскости государства — люди считают, что демонстрация религиозной атрибутики противоречит ей.

«Христиане носят крестик, но это не вызывает такой аллергии как ношение хиджаба, потому что хиджаб открыто бросается в глаза. Это вырабатывает в людях стереотипы и страхи, что мы можем потерять привычный для нас образ жизни, что можем превратиться в религиозную страну», — говорит Асланова.

Она считает, что запрет на ношение хиджаба в школе не приведет к тому, что школьницы перестанут носить платки. Наоборот — они просто перестанут ходить в школу.

«[Мусульманки] и так маргинализированы, а такими мерами они еще больше маргинализируются. Ребенок не будет чувствовать себя частью общества. Будет деление на “своих” и “чужих”. К тому же, запретами мы делаем их уязвимее перед экстремистскими группами», — утверждает Асланова.

Тем не менее, она говорит, что иногда родители одевают девочек в хиджаб слишком рано.

«По религиозным предписаниям, хиджаб надевают по достижению определенного возраста, когда девочка становится девушкой (после первой менструации). Надевать на совсем маленьких, мне кажется, перебор», — считает она.

Асланова добавляет, что компромиссное решение этой проблемы должно устраивать обе стороны — например, государство и муфтият могли бы договориться о каких-то нормах одежды для школьниц-мусульманок.

Где искать справедливость?

Не все директора школ против хиджабов в общеобразовательных учреждениях.

Глава бишкекской школы №40 Жумгал Ботаева рассказывает, что среди её учениц есть девочки в хиджабе, но администрация школы не видит в этом никаких проблем. «Их немного — человек пять или шесть. Очень положительно к ним относимся», — говорит она.

По словам Ботаевой, женская форма в ее школе состоит из белой блузки и черной юбки или брюк. Ученицы-мусульманки же просто надевают сверху белый платок — это допустимо. «И это единственное, что отличает их от других учениц — белый платок на голове. Это такие же ученики, как и все остальные».

Ботаева объясняет, что школа утвердила свой устав еще в 2012 году. Про платки в нем ничего не сказано, потому что тогда учениц в хиджабе в школе просто не было. «Ученицы в хиджабах появились у нас в течение последних двух-трех лет», — говорит директор.