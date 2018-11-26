Руководство бишкекской школы №62 решило уволить учителя музыки после обращения родителей учеников. На уроках музыки он заставлял учить их песню «Половина» певца Ka-Re.
«Это не обучение, а безобразие! […] Должны же быть какие-то морально этические нормы для школьников. Не говоря уже о идеологических», — цитирует издание vb.kg одну из родительниц школьников.
Особенно родителей возмутили строка про «перегар» и «аромат никотина»:
Словно мотив от безумного джина
Твой перегар, аромат никотина.
Я твой герой, ты — моя героиня,
И ты мне нужна, ты — моя половина.
Глава Управления образовании при мэрии Бишкека Сауле Мейрманова сообщила журналистам издания Kaktus, что директор школы получит дисциплинарное взыскание.
Ka-Re — сценический псевдоним певца Какаджана Реджепова. Он родом из Туркменистана, но живет и работает в Москве.