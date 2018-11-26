Инстаграм-аккаунт svbnews опубликовал видео с дракой строителей из Кыргызстана и Казахстана, которые возводят Амурский газоперерабатывающий завод. Судя по ролику, в потасовке участвовали как минимум 15 человек.

По информации полиции Амурской области, обстоятельства драки пока выясняются — предполагается, что конфликт произошел на бытовой почве. Один из участников драки задержан, против него возбудили уголовное дело за «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Издание «2×2.su» сообщает, что 18-летний участник драки попал в реанимацию, его состояние пока неизвестно. Кроме него, пострадал еще один человек, который отказался от госпитализации.

Руководство завода сообщило агентству ТАСС, что виновников драки депортируют из России.

Пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гулбарчын Байымбетова в интервью журналистке «Клоопа» сообщила, что сотрудники посольства работают на месте происшествия и выясняют детали драки.

Соавтор: Асель Талгатбек