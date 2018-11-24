Оппозиция провела курултай «Кыргызстан: Вчера, сегодня, завтра», в основном посвященный работе бывшего и нынешнего президентов Кыргызстана. По итогам курултая работу Сооронбая Жээнбекова за год президентства признали удовлетворительной, работу Алмазбека Атамбаева и парламента неудовлетворительной, уделили внимание «Кумтору», судебной реформе и даже интернациональным бракам.
Рассказываем, о чем говорила оппозиция.
Об Атамбаеве
Очень много внимания было уделено экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.
Его президентство признали неудовлетворительным, попросили Генпрокуратуру лишить его неприкосновенности и дать оценку его работе.
Делегаты курултая предложили создать спецкомиссию, которая изучила бы источники доходов Атамбаева, и попросили не дать бывшему главе государства покинуть страну.
Атамбаева назвали узурпатором. По словам бывшего члена временного правительства Эмильбека Каптагаева, экс-президент Кыргызстана «узурпировал власть» и «хотел руководить страной из дома в Кой-Таше». Так же, по мнению политика, правление Алмазбека Атамбаева не отличается от правления Аскара Акаева или Курманбека Бакиева.
«Правление Алмазбека Атамбаева не отличается от власти Акаева и Бакиева. Все трое узурпировали власть и хотели удержать ее, растоптали доверие народа к власти. Поэтому надо констатировать, что революция не достигла своей цели», — сказал Каптагаев, очевидно имея в виду апрельские события 2010 года.
Напомнил Каптагаев и о давлении на СМИ с помощью судебных исков.
«Атамбаев провел обширные политические репрессии, закрыл рот СМИ, задавив свободу слова. В итоге государство стало игрушкой в руках Атамбаева, развитие страны зависело от его настроения», — сказал он.
Каптагаев потребовал вернуть Кумтор государству и заявил, что подписанный Атамбаевым «закон о ледниках» нанес стране ущерб в пять миллиардов долларов — в ноябре 2017 года экс-президент подписал поправки в Водный кодекс и разрешил разрабатывать ледники Давыдова и Лысый.
Политик считает, что действиям экс-президента нужно дать правовую оценку и привлечь его к ответственности.
А экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев предложил и вовсе арестовать Атамбаева, утверждая при этом, что экс-президент готов к аресту. По словам Тюлеева, он говорил о возможном аресте с Атамбаевым — и бывший глава государства ответил — «Ну и ладно».
О Жээнбекове
Если на Атамбаева обрушились с критикой, то Жээнбекова хвалили и поддерживали.
Оппозиционер Азимбек Бекназаров призвал признать год правления Жээнбекова удовлетворительным. Он добавил, что благодаря самостоятельной от Атамбаева политике, Жээнбеков открыл для Кыргызстана «огромные возможности для дальнейшего развития»
«Сооронбай Жээнбеков сделал очень неприятный, но очень важный шаг. Он окончательно освободился из-под влияния экс-президента Алмазбека Атамбаева, который предложил его на пост главы государства и поддерживал в этом», — по словам Бекназарова, таким образом Жээнбеков доказал, что «он стал президентом не одного человека, не одной партии, а истинно всенародным президентом».
Нариман Тюлеев предложил поддержать действующего президента.
«Он не предал кыргызский народ и стал самостоятельным президентом, мы должны признать. Предлагают дать ему время до 2019 года, но я предлагаю продлить срок до 2020 года и поддержать его. Этого президента надо поддержать!» — сказал бывший мэр Бишкека, при Атамбаеве попавший в опалу, лишившийся свободы и части имущества.
Хотя Жээнбекова в основном поддерживали, была и небольшая доля критики. Так, например, Бекназаров заявил, что «создается впечатление, что борьба с коррупцией проводится избирательно».
О Кумторе
Бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков предложил денонсировать договор с «Кумтором».
«За последние шесть лет по “Кумтору” в стране создавались государственные, парламентские комиссии, но никакого результата это не принесло. При этом за эти шесть лет по предыдущему соглашению из страны было вывезено 120 тонн золота — это огромные деньги. Соглашение по “Кумтору” надо, не боясь, денонсировать», — сказал он.
Обращая внимание на «Кумтор» Бекназаров упомянул нерентабельность кыргызских паспортов и даже почему-то интернациональные браки.
«Золото уезжает в другую страну, наши чистые воды загрязняют, наши паспорта не хотят оставить в покое, сколько наших девушек выходят замуж за другие нации и увеличивают численность других народов!» — пожаловался он, виня в этом коррупцию.
Партия Зеленых предложила объявить 2019 год годом экологии, а заодно продавать «Кумтору» ледниковую воду.
«Поставим цену за ледниковые воды, которыми сейчас “Кумтор” пользуется совершенно бесплатно. За каждый куб мы ставим цену 7 сомов. Сейчас они использовали около 6 млн кубов», — сказала независимый эколог-эксперт Динара Кутманова.
О судебной и конституционной реформах
Среди прочего делегаты предложили принять новую конституцию — а провести конституционную реформу по их мнению должен Жээнбеков.
Азимбек Бекназаров потребовал вернуться к Конституции 1993 года и сделать судебную систему независимой.
Провести судебную реформу предложил и экс-депутат Равшан Жээнбеков.
«Если мы не сделаем судебную реформу, то не будет развиваться экономика. Если я, как инвестор, не буду уверен в том, что через суд я смогу защитить свои права, то я не буду деньги инвестировать в страну», — сказал он. Также по его мнению нужно сделать парламент сильным, чтобы он мог противостоять президенту — иначе «будущего у страны не будет».
Вслед за судебной реформой делегаты потребовали пересмотра уголовных дел политических заключенных.