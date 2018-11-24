Атамбаева назвали узурпатором. По словам бывшего члена временного правительства Эмильбека Каптагаева, экс-президент Кыргызстана «узурпировал власть» и «хотел руководить страной из дома в Кой-Таше». Так же, по мнению политика, правление Алмазбека Атамбаева не отличается от правления Аскара Акаева или Курманбека Бакиева.

«Правление Алмазбека Атамбаева не отличается от власти Акаева и Бакиева. Все трое узурпировали власть и хотели удержать ее, растоптали доверие народа к власти. Поэтому надо констатировать, что революция не достигла своей цели», — сказал Каптагаев, очевидно имея в виду апрельские события 2010 года.

Напомнил Каптагаев и о давлении на СМИ с помощью судебных исков.

«Атамбаев провел обширные политические репрессии, закрыл рот СМИ, задавив свободу слова. В итоге государство стало игрушкой в руках Атамбаева, развитие страны зависело от его настроения», — сказал он.

Каптагаев потребовал вернуть Кумтор государству и заявил, что подписанный Атамбаевым «закон о ледниках» нанес стране ущерб в пять миллиардов долларов — в ноябре 2017 года экс-президент подписал поправки в Водный кодекс и разрешил разрабатывать ледники Давыдова и Лысый.

Политик считает, что действиям экс-президента нужно дать правовую оценку и привлечь его к ответственности.