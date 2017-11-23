Атамбаев разрешил вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый

Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Водный кодекс, которые позволят компании «Кумтор» вести работы на ледниках Давыдова и Лысый. Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги выступая за сохранение ледников.

Атамбаев подписал поправки в Водный кодекс 23 ноября. Целью поправок власти назвали «бесперебойную работу» главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора».

Теперь компания сможет вести деятельность, которая может привести к таянию ледников Давыдова и Лысый.

Экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, который защищал поправки в парламенте, заявлял, что ледники угрожают работе «Кумтора», сползая на карьер.

По информации правительства, ледник Давыдова на сегодняшний день разработан наполовину, а к концу разработки Кумтора от ледника останется 30 процентов.

Ледник Лысый проработан на 10 процентов и после окончания работы Кумтора он уменьшится еще на 10 процентов.

Пресс-служба президента сообщила, что при одобрении этих поправок принималось во внимание соглашение с компанией об охране окружающей среды.

По соглашению, предприятие должно будет создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн долларов США.

Кроме того, компания ежегодно будет выплачивать 3 млн долларов за ущерб экологии.

Компанич также выделила 10 млн долларов на формирование Фонда поддержки онкологической службы.

Закон вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования.

Активисты и экологи выступали против поправок и дважды выходили на митинги перед парламентом, когда депутаты обсуждали этот вопрос.

Правозащитница Рита Карасартова заявила, что власти не должны принимать такие поправки, потому что это приведет к экологической катастрофе.

«Другие страны ради сохранения своих ледников закрывают их тканью, чтобы сократить их таяние, наш народ разрушает ледники и делает всё это в рамках закона», — сказала она.

Убытки от остановки Кумтора

Рудник Кумтор является крупнейшим золоторудным предприятием Кыргызстана, управляемым канадской компанией Centerra Gold Inc.

В 2016 году доля «Кумтора» в ВВП страны составила 8 процентов. Ежегодные прямые и косвенные поступления в республиканский и местный бюджеты от работы предприятия составляют 7-8 млрд сомов.

По словам члена правления компании «Кумтор Голд Компани» Дуйшена Касенова, сползание ледника Давыдова в карьер может приостановить работу компании.

В этом случае общие потери от остановки предприятия составят 360 млн долларов год.

Бюджет страны потеряет около 108 млн долларов за год. Около пяти тысяч человек останутся без работы.

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