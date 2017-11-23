Атамбаев освободил от должности советника Фарида Ниязова

Действующий президент Алмазбек Атамбаев уволил Фарида Ниязова с поста своего советника на общественных началах. За день до этого Атамбаев наградил Ниязова орденом «Манаса» II степени.

Атамбаев подписал заявление Фарида Ниязова об увольнении с должности советника президента на общественных началах 23 ноября.

Ранее 22 ноября президент назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил его орденом «Манаса» II степени за вклад в развитие Кыргызстана. По словам президента, Ниязов «заслужил» эту награду.

Ниязова назначили на пост советника на общественных началах в начале июня этого года. Во время президентских выборов Низов возглавлял предвыборный штаб кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Карьера Фарида Ниязова

При первом президенте Аскаре Акаеве Ниязов работал управляющим делами Министерства иностранных дел, а также помощником вице-премьер-министра. Позже он возглавил пресс-службу президента.

Во время правления Курманбека Бакиева Ниязов не занимал никаких должностей, но вернулся в политику после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

На президентских выборах 2011 года Ниязов возглавлял предвыборный штаб Алмазбека Атамбаева.

После победы Атамбаева Ниязов занял должность советника президента и работал на ней с 2011 по 2015 годы.

В октябре 2015 года он возглавил аппарат президента, а позже покинул эту должность, став советником на общественных началах.

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