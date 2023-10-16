Один из основателей «Клоопа» Бектур Искендер покидает организацию и больше не будет работать ни в издании, ни в связанных с ним проектах. Об этом сотрудникам объявил он сам.

«Недавно в результате взлома произошла утечка моей личной переписки. Из-за моей халатности, неосторожности и проступка случившееся, к сожалению, затронуло интересы третьих лиц, не связанных с “Клоопом”, – написал он в своем заявлении. – Я признаю, что мои действия были неправильными и мне за них стыдно. Мы всегда предъявляли высокие требования к людям, и я считаю, что было бы правильно и мне соответствовать им. Эти события показали, что я им не соответствую и не имею морального права далее находиться в рядах “Клоопа”».

Бектур Искендер также добавил, что случившееся никак не связано с его профессиональной деятельностью.

Редакция «Клоопа» понимает решение Бектура и считает его единственно верным в сложившейся ситуации. Мы благодарим его за вдохновляющее лидерство, в том числе при основании «Клоопа».

Для «Клоопа» открытость по отношению к читателям – один из главных принципов. Тем не менее в этом случае мы воздержимся от других подробностей, поскольку они могут затронуть людей, никак не связанных с нами.

Бектур Искендер – сооснователь «Клоопа». Он был главным редактором издания до сентября 2014 года и президентом фонда «Клооп Медиа» до мая 2015-го. После своего ухода с этих позиций он оставался учредителем издания и четырех его юридических лиц, а также исполнял обязанности главреда в течение нескольких месяцев в 2019 году. В последнее время он был членом правления в польской организации «Клоопа», которая занимается строительством инфраструктуры для безопасности журналистов из стран Центральной Азии.

С 7 октября 2023 года Бектур больше не работает ни в каких структурах «Клоопа». Передача всех дел и документальное оформление его ухода займет некоторое время.