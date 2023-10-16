В пресс-центре ГКНБ сообщили о возвращении в муниципальную собственность квартир и нежилых помещений на общую сумму в 593,9 млн сомов.



В спецслужбе рассказали, что Госкомитет совместно с Департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) мэрии Бишкека выявили факты незаконного предоставления в пользование земельных участков и неисполнения арендаторами условий землепользования. По этим фактам возбудили ряд уголовных дел.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2005 году мэрией Бишкека были предоставлены земельные участки ОсОО И.М.С. и гражданину А.Э.Т. во временное пользование. Согласно условиями предоставления земельного участка, указанная компания должна была застроить предоставленную территорию многоквартирными домами и одним из ключевых условий являлось предоставить в муниципальную собственность 10% от построенных квартир. Однако данные условия были не соблюдены», — говорят в ГКНБ.



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По данным спецслужбы, полученные мэрией квартиры предполагалось направить на решение социальных вопросов и обеспечить жильем особо нуждающиеся уязвимые слои населения.



В Госкомитете сообщили, что в результате принятых мер в муниципальную собственность передано более 100 квартир, нежилые помещения общей площадью 6 644 квадратных метров на сумму 505 млн сомов и возмещено государству 88,9 млн сомов.

В ГКНБ добавили, что следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц, а также работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается.