В Бишкек 16 октября прибыли 58 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.



По данным муниципалитета, автобусы поступили с китайского завода Golden Dragon по контракту, который подписан с Европейским банком реконструкции и развития.

Автобус рассчитан на перевозку 85 человек. В нем размещено 29 мест, из них два места отведены для людей с инвалидностью. В салонах автобусов установлена система видеонаблюдения. Также они оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.



Ранее в муниципалитете отмечали, что по линии ЕБРР закупят 100-130 новых автобусов. Всего, по данным мэрии, до второго квартала 2024 года в Бишкек прибудут 1000 новых автобусов.



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