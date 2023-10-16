В таджикистанском городе Бустон 16 октября прошла очередная встреча правительственных делегаций КР и РТ под руководством глав ГКНБ двух стран Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Об этом сообщили в полпредстве президента в Баткенской области.



Отмечается, что встреча прошла по поручению президентов Кыргызстана и Таджикистана.

Как сообщили в полпредстве, на встрече «руководители делегаций выразили удовлетворение ходом выполнения сторонами договоренностей по описанию прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках».



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Также отмечается, что «даны конкретные поручения по активизации работ и урегулирование всех имеющихся приграничных вопросов» топографическим рабочим группам и рабочим группам по правовым вопросам Правительственных делегаций КР и РТ.

«Резюмируя деятельность рабочих групп, руководители делегаций вновь особо подчеркнули важность подписания Протокола №44 от 2 октября 2023 года в реализации всех работ и ускорении процесса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и выразили готовность в неукоснительном выполнении его положений. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — заключили в полпредстве президента в Баткенской области.

2 октября главы ГКНБ двух стран по итогам Совместного заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы в Баткене подписали протокол №44.

Как отметили стороны, документ при реализации будет способствовать разрешению пограничных споров. Однако содержание самого протокола не раскрывается.



8 октября стало известно, что топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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