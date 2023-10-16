В ГКНБ сообщили о выявлении и изъятии дополнительного имущества убитого кримавторитета Камчы Кольбаева в виде породистых лошадей стоимостью более $500 тысяч.

Изъяты лошади:



«Баш кашка», английская чистокровная — цена $150 тысяч;

«Командор», английская чистокровная — $100 тысяч;

«Раушан», английская чистокровная — $100 тысяч;

«Дончак», донской-английская порода — $100 тысяч;

«Кундуз», английская чистокровная — $50 тысяч;

«Байтал», английская чистокровная — $50 тысяч;

«Острый», англо-рысак — $15 тысяч.

Также изъята породистая кобыла без имени, полученная Кольбаевым из конюшни родственников покойного кримавторитета Рысбека Акматбаева стоимостью $5 тысяч.

В ГКНБ добавили, что мероприятия по установлению добытого преступным путем движимого и недвижимого имущества Кольбаева продолжаются.



Камчы Кольбаев — был одним из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).



Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. В ГКНБ заявили, что кримавторитет оказал вооруженное сопротивление силовикам и был «ликвидирован» ответным огнем.



9 октября спецслужба сообщила, что предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства. Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».