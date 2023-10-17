Военнослужащий Курманбек Абдыкеримов, пострадавший во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года в Баткене обратился к президенту и председателю ГКНБ с жалобой на невыплату пенсии и пособия. Обращение он опубликовал 15 октября в Фейсбук.

По словам Абдыкеримова, после вооружённого конфликта ему пришлось уйти с работы из-за здоровья и по решению военно-врачебной комиссии.

Позже он попытался получить пенсию для людей с инвалидностью и получил справку от учреждения медико-социальной экспертизы. Но он не смог выйти на пенсию, потому что в документе не была указана степень инвалидности и соответствующие сроки.

«16 сентября 2022 года [я] стоял на страже на посту “Радар-1” пограничной заставы “Дружба” в качестве старшего наряда. Когда начался конфликт, в мое правое плечо попала пуля, и прошла через подмышку. После этого пальцы правой руки не работают, и я не могу выполнять физическую работу. В связи с этим, я хочу выйти на пенсию как человек с инвалидностью, но мне говорят: “Иди туда, иди сюда” […] Я также запросил при увольнении о выплате компенсации по состоянию здоровья, по которой мне снова говорят: “Иди туда, иди сюда”. Других слов я не слышу», — сказал Абдыкеримов.

Абдыкеримова сообщил, что является жителем Ошской области, но не проходит лечение в местной больнице. Также он рассказал, что губернатор Ошской области обещал оказать содействие, но не выполнил обещания.

«Там, болея за родину, народ, получили такие ранение и случился такой инцидент. Почему нас игнорируют? Те, у кого есть знакомые, получают выплаты, это очевидная правда. Никто не заботится о таких простых крестьянских детях, как мы. Почему? […] Я не годен для физической работы, зарабатывать деньги проблема, потому что одна рука не работает. В настоящее время в крошечном доме живем пять братьев и сестер, и я не знаю, к кому обратиться. Несколько раз ходил в ГКНБ в Оше, меня туда не пускают, если я обращаюсь по работе, то говорят: “Мы передадим, мы сделаем”. Абсолютно ничего», — сказал он.

После того как обращение Абдыкеримова распространилось в соцсетях, 16 октября глава области Эльчибек Жантаев принял мужчину и пообещал оказать содействие в вопросе с его документами.