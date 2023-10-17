В ГКНБ 17 октября сообщили о задержании судьи Ленинского райсуда Бишкека с инициалами К.Н.Т. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.

По данным Госкомитета, судья вымогал $2 тысячи за принятие положительного решения по рассматриваемому уголовному делу. Помимо судьи задержали также его консультанта Ш.Ч.Т. и близкого друга судьи Т.М.Ш, выступавших в качестве посредников.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по данному уголовному делу были установлены и задокументированы ряд аналогичных фактов вымогательства и получения взятки со стороны судьи К.Н.Т. через банковские переводы в крупном размере, в данном случае в качестве получателя переводимых денежных средств, поступающих от обвиняемых лиц, выступали родной племянник судьи Т.Н.Н. и его сестра К.А.Т.» — рассказали в ГКНБ.

Отмечается, что племянник судьи был задержан и заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

«16 октября 2023 года на основании решения Совета судей, судья Ленинского райсуда Бишкека К.Н.Т. решением Первомайского райсуда столицы заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 18 ноября», — сообщили в спецслужбе.

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В конце сентября по подозрению в вымогательстве была задержана судья уголовной коллегии Бишкекского городского суда Назгуль Илиязовой. По данным ГКНБ, отдельные судьи Бишкекского горсуда за принятие положительного решения не связанного с лишением свободы в рамках рассматриваемого уголовного дела через посредника адвоката вымогали и получили $5 тысяч (443 500 сомов) от близких родственников подсудимого.

