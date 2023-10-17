В МИД 16 октября сообщили, что Кыргызстан вводит безвизовый режим сроком до 7 дней для граждан Индии и Китая при наличии соблюдения отдельных условий въезда в Кыргызстан.



Для граждан Индии и КНР – владельцев долгосрочных многократных виз таких стран, как США, Великобритания и Шенгенской зоны, предусматривается безвизовый режим сроком до 7 дней с правом повторного въезда по истечении 21 дня со дня выезда из страны.

Внедряется безвизовый режим сроком до 30 дней, при наличии обратного авиабилета, для постоянных жителей Специальных административных районов Макао и Гонконг КНР с правом повторного въезда по истечении 30 дней со дня выезда из Кыргызстана.

Отмечается, что такие решения были приняты Кабмином для дальнейшей либерализации визового режима. Также, как подчеркнули в МИД, введение безвизового режима направлено на дальнейшее стимулирование туристических потоков и улучшение инвестиционной и деловой привлекательности Кыргызстана.

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