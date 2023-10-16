В соцсетях 16 октября распространилась фотографии здания мэрии Бишкека, позади которой расположена стройка, перекрывающая вид на горы. Эта стройка возмутила пользователей соцсетей и они задались вопросом, законно ли строительство на этом участке.

«Посмотрите на эту стройку! Как хорошо гостям города было фотографироваться на фоне нашей мэрии, и гор… Но теперь создаётся совсем другой вид. Почему у нас нет государственного анализа того, как и где должна вестись стройка?» — написал пользователей Фейсбука Бакыт Орозов.

В «Бишкекглавархитектуре» (БГА) прокомментировали «Клоопу» это строительство. По информации БГА, этот участок, согласно утвержденному генплану Бишкека, определен под территории городских общественных центров и многоэтажной и общественной застройки.

«Согласно госакту участок является частной собственностью. По заявлению Д.С. разработаны и выданы архитектурно-планировочные условия от 07.05.2019 на разработку проекта “8-этажный бизнес-центр IMANPLAZA по улице Киевская, 166”», — пояснили в госучреждении.

В БГА добавили, что заказчик предоставил градостроительное заключение госпроектного института градостроительства и архитектуры о возможности размещения на участке бизнес-центра.

«На основании архитектурно-планировочных условий разработан рабочий проект ОсОО “T.G.A.” и согласован 05.07.2019», — сообщили в БГА.