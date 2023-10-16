Мэрия Бишкека снова предлагает повысить тарифы на проезд в общественном транспорте столицы. Соответствующий проект постановления муниципалитет опубликовал на своем сайте.



Мэрия предложила повысить оплату за проезд в маршрутках, автобусах и троллейбусах до 20 сомов. Льготы на проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью, детям до 7 лет и почтальонам остаются в силе.

Стоимость транспортной карты (электронный проездной билет) сроком на один месяц:

школьный 430 сомов;

стандартный 1200 сомов.

В мэрии говорят, что нынешние тарифы низкие и из-за этого «вытекает серьезная проблема в работе общественного транспорта». Так, из-за убыточности перевозчики не могут предоставлять горожанам качественные услуги. Вследствие этого бишкекчане недовольны работой транспортных предприятий и перевозчиков.



«Как следствие, нередки обращения о необходимости увеличения парка автобусов большой и средней вместимости для повышения качества предоставляемых транспортных услуг и замены микроавтобусов на городских маршрутах. Также, в настоящее время происходит постоянный отток водительского состава, в связи с отсутствием дохода, что в свою очередь, приводит к снижению уровня обеспечения населения города Бишкек общественным транспортом», — говорят в муниципалитете.

Также отмечается, что с последнего повышения тарифов на проезд в 2021 году увеличилась стоимость ГСМ, запчастей и других расходов.



«Увеличение действующих тарифов приведет к улучшению качества предоставляемых услуг в сфере общественного транспорта. При этом, приведет к притоку водительского состава, увеличению заработных плат водительского состава муниципальных предприятий и обеспечит среднесуточный выход общественного транспорта в рабочие дни до 1800 — 2000 единиц. Тем самым исключит из конкуренции существующий изношенный частный пассажирский транспорт, снизит отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду, что благоприятно скажется на сложившейся ситуации в сфере функционирования общественного транспорта», — рассказали в мэрии.

В последний раз городские власти меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в сентябре 2021 года. Сейчас проезд в автобусах и троллейбусах стоит 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов.



Ранее вице-мэр столицы Максатбек Сазыкулов говорил, что муниципалитет рассматривает возможность увеличения оплаты за проезд в муниципальных автобусах и троллейбусах до 30 сомов, если пассажир будет использовать наличные деньги. В случае безналичной оплаты будет применяться уже существующий тариф — 11 сомов.



С 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека перешли на полную безналичную оплату. Пассажиры могут оплатить проезд транспортной картой «Тулпар» или банковскими картами VISA и «Элкарт», а также через различные приложения, отсканировав QR-код транспортного средства.



В мае президент Садыр Жапаров во время своего визита в Китай посетил завод Zhongtong bus Holding Co. По итогу стало известно, что Кыргызстан закупит 1000 автобусов у этой компании. Первые автобусы начали прибывать в Бишкек в августе.



Фото на главной: Канат Рыскулов / RFE/RL.