Зилалиева назначили главой Фонда по управлению госимуществом

Дуйшенбек Зилалиев возглавил Фонд по управлению госимуществом. Всего за пять дней до этого его сняли с поста вице-премьера из-за «переходит на другую работу».

Исаков подписал распоряжение о назначении Зилалиева на должность главы ФУГИ 23 ноября. Экс-вице-премьер заменит на этой должности Болсунбека Казакова, уволенного также 23 ноября.

До этого Зилалиев в течение трех месяцев занимал пост вице-премьер-министра. Его уволили 17 ноября, объяснив это тем, что он «переходит на другую работу».

За время работы вице-премьер-министром Зилалиев успел заключить контракт с чешской компанией Liglass Trading, которая никогда не строила гидроэлектростанции, на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Зилалиев пообещал перед парламентом, что понесет ответственность, если сделка не состоится.

Позже контракт с компанией был расторгнут Кыргызстаном в одностороннем порядке из-за «неисполнения чешской стороной обязательств», однако Зилалиев не понес никакой ответственности.

Также Зилалиева сняли с должности руководителя Республиканского штаба по проведению и подготовке к выборам «за выражение личного предпочтения» провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову во время предвыборной агитации. Позже глава кабмина объявил ему за это строгий выговор.

Кроме этого, Зилалиев поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый.

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